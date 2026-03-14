14 de marzo de 2026
VELAN LAS ARMAS
Internas PJ: definieron los delegados electorales en los distritos que irán a las urnas
Este domingo quedará consagrado el gobernador Axel Kicillof como nuevo titular del peronismo provincial. Sin embargo, en varios municipios distritos acudirán a las urnas para dirimir a la conducción local. Cuáles son y quiénes estarán a cargo de la supervisión y resolución de conflictos.
El peronismo bonaerense vela las armas para la jornada de este domingo 15 de marzo, fecha señala para las internas partidarias que consagrarán, al final del día, al gobernador Axel Kicillof como nuevo titular del partido en territorio de la Provincia.
Claro que, a pesar de la lista de unidad lograda a nivel provinciao, se llevarán a cabo comicios en 16 distritos. En algunos la disputa aparece como "caliente", como es el caso de Morón, Tres de Febrero, Mar del Plata y San Miguel, entre los más importantes.
Para mediar y solucionar los conflictos que algunos creen inevitables, las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires definió los nombres de los delegados electorales en cada una de las secciones electorales en las que habrá lucha electoral.
Primera Sección
MORON: Mariana Corrales y Luciano Filgueira
SAN MIGUEL: Hugo de Gregorio y Marcelo Fisicaro
TRES DE FEBRERO: Alfredo Fernández y Horacio Pietragala
Segunda Sección
SAN ANTONIO DE ARECO: Diego Nani y Lautaro Sosa Acha
SAN NICOLAS: Mauro Poletti y Facundo Ballesteros
ZARATE: Damián Natalini y Ramiro Baguear
Tercera Sección
MAGDALENA: Emmanuel González Santalla y Nicolás Jawtuschenko
Cuarta Sección
JUNIN: Facundo Barcala y Omar Furlán
LINCOLN: Viviana Guzzo
Quinta Sección
BALCARCE: Fabián D´Aquila y Juan Pedro Erreguerena
LOBERÍA: Marcelo Rivero y Andrea Cáceres
GENERAL PUEYRREDÓN: Alejandro Castellanos y Tomás Bossano
Sexta Sección
CORONEL SUAREZ: Julio de Aduriz y Alfredo Fisher
TORQUINST: Gabriel Godoy y Sergio Alvarez
Séptima Sección
ROQUE PEREZ: Bernabé Leinnen y Germán Lago
SALADILLO: Hernán Ralinqueo y Julio Brunelli