Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de marzo de 2026 VELAN LAS ARMAS

Internas PJ: definieron los delegados electorales en los distritos que irán a las urnas

Este domingo quedará consagrado el gobernador Axel Kicillof como nuevo titular del peronismo provincial. Sin embargo, en varios municipios distritos acudirán a las urnas para dirimir a la conducción local. Cuáles son y quiénes estarán a cargo de la supervisión y resolución de conflictos.

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