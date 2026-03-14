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14 de marzo de 2026
VELAN LAS ARMAS

Internas PJ: definieron los delegados electorales en los distritos que irán a las urnas

Este domingo quedará consagrado el gobernador Axel Kicillof como nuevo titular del peronismo provincial. Sin embargo, en varios municipios distritos acudirán a las urnas para dirimir a la conducción local. Cuáles son y quiénes estarán a cargo de la supervisión y resolución de conflictos.

Internas PJ: definieron los delegados electorales en los distritos que irán a las urnas
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El peronismo bonaerense vela las armas para la jornada de este domingo 15 de marzo, fecha señala para las internas partidarias que consagrarán, al final del día, al gobernador Axel Kicillof como nuevo titular del partido en territorio de la Provincia.

Claro que, a pesar de la lista de unidad lograda a nivel provinciao, se llevarán a cabo comicios en 16 distritos. En algunos la disputa aparece como "caliente", como es el caso de Morón, Tres de Febrero, Mar del Plata y San Miguel, entre los más importantes.

Para mediar y solucionar los conflictos que algunos creen inevitables, las autoridades del PJ de la provincia de Buenos Aires definió los nombres de los delegados electorales en cada una de las secciones electorales en las que habrá lucha electoral.


Primera Sección

MORON: Mariana Corrales y Luciano Filgueira 
SAN MIGUEL: Hugo de Gregorio y Marcelo Fisicaro 
TRES DE FEBRERO: Alfredo Fernández y Horacio Pietragala

Segunda Sección

SAN ANTONIO DE ARECO: Diego Nani y Lautaro Sosa Acha
SAN NICOLAS: Mauro Poletti y Facundo Ballesteros
ZARATE: Damián Natalini y Ramiro Baguear

Tercera Sección

MAGDALENA: Emmanuel González Santalla y Nicolás Jawtuschenko

Cuarta Sección

JUNIN: Facundo Barcala y Omar Furlán 
LINCOLN:  Viviana Guzzo

Quinta Sección

BALCARCE: Fabián D´Aquila y Juan Pedro Erreguerena 
LOBERÍA: Marcelo Rivero y Andrea Cáceres 
GENERAL PUEYRREDÓN: Alejandro Castellanos y Tomás Bossano

Sexta Sección

CORONEL SUAREZ: Julio de Aduriz y Alfredo Fisher 
TORQUINST: Gabriel Godoy y Sergio Alvarez

Séptima Sección

ROQUE PEREZ: Bernabé Leinnen y Germán Lago 
SALADILLO: Hernán Ralinqueo y Julio Brunelli
 

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