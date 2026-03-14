14 de marzo de 2026
SIN FISURAS
Derogan polémica tasa vial en distrito PRO de la Provincia
El Concejo Deliberante de Pinamar votó por unanimidad dejar de aplicar el 3% que se aplicaba sobre la venta de combustibles. Se cobraba desde 2023 en las temporadas de verano.
Por unanimmidad, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó la derogación de la tasa vial del 3% aplicada sobre la venta de combustibles, una medida que "representa un alivio para vecinos, turistas y sectores productivos del distrito", señalaron desde la comuna gobernada por Juan Ibarguren (PRO).
La medida fue posible gracias al consenso al que arribaron el Ejecutivo y los bloques que integran el deliberativo local, y que forma parte de “una política orientada a mejorar la competitividad del destino y acompañar el movimiento económico de la ciudad durante los meses de mayor actividad”.
El tributo había sido incorporado al Código Tributario municipal en 2023 y establecía un cargo del 3% sobre el precio libre de impuestos de cada litro de combustible expendido en estaciones de servicio del Partido de Pinamar, aplicándose durante los meses de mayor circulación turística.
“En coincidencia con el trabajo realizado por el equipo de PBA LLA para comenzar el proceso de eliminación de tasas que afectan el bolsillo de los bonaerenses, hoy fue derogado el cobro de la tasa vial del 3% sobre los combustibles en Pinamar”, señalaron desde el bloque de La Libertad Avanza en ese distrito atlántico.
Desde el espacio libertario, responsable de impulsar la propuesta, señalaron: “En coincidencia con el trabajo realizado por el equipo de PBA LLA para comenzar el proceso de eliminación de tasas que afectan el bolsillo de los bonaerenses, hoy fue derogado el cobro de la tasa vial del 3% sobre los combustibles en Pinamar”.
"En Pinamar se derogó la tasa vial del 3% sobre los combustibles: quienes carguen allí ya no la verán más en su boleta cada vez que afronten un gasto tan cotidiano como cargar nafta.
Cuando se instala una agenda verdaderamente representativa, que prioriza la libertad del vecino de decidir que hacer con sus ingresos por encima de las imposiciones de la vieja política, los municipios empiezan a retroceder", comentaron desde LLA provincial.