Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de marzo de 2026 SIN FISURAS

Derogan polémica tasa vial en distrito PRO de la Provincia

El Concejo Deliberante de Pinamar votó por unanimidad dejar de aplicar el 3% que se aplicaba sobre la venta de combustibles. Se cobraba desde 2023 en las temporadas de verano.

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