Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de marzo de 2026 PARITARIAS

Otro gremio que dio el sí: los médicos bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia

La CICOP aprobó la propuesta del gobierno de Kicillof, que incluye, además del 9% escalonado que ofrecieron a todos los gremios estatales, la apertura de una mesa de discusión para las recategorizaciones.

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