13 de marzo de 2026
PARITARIAS
Otro gremio que dio el sí: los médicos bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia
La CICOP aprobó la propuesta del gobierno de Kicillof, que incluye, además del 9% escalonado que ofrecieron a todos los gremios estatales, la apertura de una mesa de discusión para las recategorizaciones.
Los médicos bonaerenses agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP, por su denominación original: Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia) aceptaron por amplia mayoría la oferta de aumento salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof y hubo, así, un nuevo acuerdo en paritarias, después de que los docentes, empleados judiciales y trabajadores de la administración pública dieran el sí a la propuesta oficial.
En el caso de los médicos, además de una recomposición en tres tramos que alcanzará al 9% en abril, se contempla la apertura de una mesa para discutir una nueva estructura salarial, incluyendo un viejo reclamo de la CICOP: la recategorización de médicos y técnicos de la salud.
“En las asambleas y consultas se valoró el esfuerzo por mejorar la propuesta en un contexto en el que no hay paritarias casi en ninguna provincia, así como la respuesta a un reclamo histórico de CICOP vinculado a la jerarquización del salario de las y los profesionales de la salud”, destacó el titular del gremio, Pablo Maciel.
Además del salario, también se mejora la bonificación por guardias, por lo que para esos cargos el aumento llegará al 13,4% en total en el último tramo (correspondiente al sueldo de abril).
También se incluyó en el acuerdo el pase a planta transitoria de 3800 becarios que entraron hace cuatro y cinco años.
A partir de este entendimiento, en mayo un médico ingresante cobrará alrededor de 1,6 millones de pesos.