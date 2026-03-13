13 de marzo de 2026
ALTÍSIMO
Los sindicatos combativos presentaron su propio índice del costo de vida
El FRESU empleó una medición paralela y llegó a la conclusión de que el salario mínimo debería multiplicarse por ocho.
Los sindicatos combativos de la Confederación General del Trabajo (CGT), nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), presentaron el resultado de su propia medición del costo de vida, que consideran más ajustada a la realidad que la del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y advirtieron que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) debería multiplicarse por ocho para cubrir los gastos básicos.
En efecto, según el índice alternativo elaborado por el FRESU, en base a datos del INDEC pero con una ponderación diferente que, según argumentan, reflejaría mejor los gastos de la gente, el ingreso mínimo para cubrir el costo de vida es de $ 2.706.923.
Ese dinero es el necesario para cubrir nueve necesidades básicas que están contempladas en la Constitución Nacional: alimentación, vivienda, salud, cultura, educación, vestimenta, transporte, esparcimiento y previsión.
El FRESU presentó el índice en una conferencia de prensa de la que participaron dirigentes de los gremios que lo conforman, entre ellos el titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, quien propuso una modificación de la composición del salario de los trabajadores, y el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quien apuntó contra el modelo económico del gobierno de Javier Milei.
Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Hugo Godoy, destacó: “Nuestros equipos técnicos ofrecen hoy a la sociedad argentina la demostración de que existe una realidad diferente. Los trabajadores producimos la riqueza y vamos a hacer que se distribuya con equidad”.