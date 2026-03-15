Empresas en crisis: ¿la Provincia puede hacerse cargo?

El Sindicato del Neumático propone que el Estado bonaerense se haga cargo de FATE por un año. El argumento: lo que produce tiene valor estratégico para el país.

Alejandro Crespo está al frente del SUTNA y de la pelea por la reapertura de FATE.

Trabajadores del neumático marcharon por las calles platenses y se reunieron con diputados en la Legislatura

El Astillero Río Santiago fue provincializado en 1993. Su situación financiera es endeble y tiene un fuerte déficit estructural.

“Las políticas de Milei son delirantes y Kicillof parece un periodista”, dice Christian Castillo.

Axel Kicillof aún no logró que la Provincia tenga un laboratorio de medicamentos propio, pero quiso quedarse con Aerolíneas Argentinas.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se abandonó la política de expropiaciones de empresas.

Madygraf es la última gran cooperativa formada tras la expropiación de una fábrica. En este caso se trata de la imprenta Donnelley, en Garín.

Textiles Pigüé funciona desde 2004 como fábrica recuperada por sus trabajadores. “La situación es pésima, pero acá nadie se queda sin trabajo”, dice su presidente.