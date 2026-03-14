Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de marzo de 2026 MAL ROLLO

Se rompió la unidad peronista en un Concejo Deliberante de la Cuarta

La bancada en 9 de Julio se partió y quedaron dos grupos de tres y dos miembros. Alianzas insospechadas a poco de realizarse comicios internos del PJ en 16 distritos.

Compartir