Apps
Sábado, 14 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
14 de marzo de 2026
MAL ROLLO

Se rompió la unidad peronista en un Concejo Deliberante de la Cuarta

La bancada en 9 de Julio se partió y quedaron dos grupos de tres y dos miembros. Alianzas insospechadas a poco de realizarse comicios internos del PJ en 16 distritos.

Se rompió la unidad peronista en un Concejo Deliberante de la Cuarta
Compartir

A horas de que 16 distritos bonaerenses tengan elecciones internas en el PJ, el bloque de concejales justicialistas de de Nueve de Julio se fracturó.

Así, en el deliberativo del municipio que comanda la intendenta María José Gentile (PRO), habrá un nuevo espacio político a partir de la sesión realizada horas atrás..

De los cinco integrantes que tenía el bloque, dos mantuvieron la denominación de Unión por la Patria, mientras que los tres restantes decidieron conformar un nuevo espacio bajo el nombre Fuerza Patria.

En minoría quedaron las concejalas María Elena Defunchio y Julia Crespo, vinculadas a los sectores de La Cámpora y la Unidad Básica Juan Domingo Perón, referenciados en Julián Domínguez.

Por su parte, el flamante grupo estará integrado por el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín (FR), Héctor Bianchi (FR) y la concejala Nancy Grizutti, vinculada al espacio político del gobernador Axel Kicillof.

De acuerdo a lo que trascendió, el conflicto se salió de cauce luego de la designación de Grizutti para presidir el bloque, ante la oposición de Crespo y Defunchio.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

SEGURIDAD

Saltan la grieta para cortar el call center del delito en las cárceles bonaerenses

La senadora massista Malena Galmarini y el diputado libertario Oscar Libermann presentaron iniciativas para restringir el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias de la Provincia.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sexo, uniforme y patrullero: escándalo en la Bonaerense con video incluido

Elecciones del PJ: ya proclamaron a un ganador antes de medirse en las urnas

El dilema de la sucesión provincial sin bendecidos

Gebel ya tiene sus Fuerzas del Cielo, incluyendo a un ex armador de Milei

El abadismo y sus socios convocan a la unidad y a recuperar la legitimidad de la UCR

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET