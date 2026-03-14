14 de marzo de 2026
MAL ROLLO
Se rompió la unidad peronista en un Concejo Deliberante de la Cuarta
La bancada en 9 de Julio se partió y quedaron dos grupos de tres y dos miembros. Alianzas insospechadas a poco de realizarse comicios internos del PJ en 16 distritos.
A horas de que 16 distritos bonaerenses tengan elecciones internas en el PJ, el bloque de concejales justicialistas de de Nueve de Julio se fracturó.
Así, en el deliberativo del municipio que comanda la intendenta María José Gentile (PRO), habrá un nuevo espacio político a partir de la sesión realizada horas atrás..
De los cinco integrantes que tenía el bloque, dos mantuvieron la denominación de Unión por la Patria, mientras que los tres restantes decidieron conformar un nuevo espacio bajo el nombre Fuerza Patria.
En minoría quedaron las concejalas María Elena Defunchio y Julia Crespo, vinculadas a los sectores de La Cámpora y la Unidad Básica Juan Domingo Perón, referenciados en Julián Domínguez.
Por su parte, el flamante grupo estará integrado por el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín (FR), Héctor Bianchi (FR) y la concejala Nancy Grizutti, vinculada al espacio político del gobernador Axel Kicillof.
De acuerdo a lo que trascendió, el conflicto se salió de cauce luego de la designación de Grizutti para presidir el bloque, ante la oposición de Crespo y Defunchio.