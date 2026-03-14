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14 de marzo de 2026
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Presentan el petphone: un teléfono inteligente para mascotas

El dispositivo permite que los animales “hablen” con sus dueños mediante un dispositivo que funciona mediante inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS

Presentan el petphone: un teléfono inteligente para mascotas
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Durante el Mobile World Congress (MWC), uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, la compañía GlocalMe presentó el petphone: un dispositivo diseñado específicamente para que dueños de mascotas puedan comunicarse con sus perros y gatos cuando no están en casa.
 

El aparato combina inteligencia artificial (IA), sensores de movimiento y tecnología GPS para ofrecer funciones avanzadas. 
 

El dueño puede hablarle a su mascota a través del dispositivo para calmarla, darle órdenes simples o simplemente escuchar cómo está. Lo más novedoso es que, con un entrenamiento básico, el animal puede activar la llamada: por ejemplo, un perro podría saltar varias veces seguidas sobre el dispositivo para enviar una alerta o iniciar una comunicación con su dueño. Además, incorpora geolocalización para saber la ubicación exacta del animal en caso de que se escape o salga del hogar.
 

El petphone va más allá de los tradicionales collares GPS o rastreadores: busca establecer una interacción directa entre humanos y animales, incluso a kilómetros de distancia.
 

El dispositivo ya está en fase de preventa a través de internet, aunque no se especificaron precios ni fecha exacta de envío masivo. 
 

Los expertos en tecnología para mascotas ven en este tipo de dispositivos, el futuro del cuidado animal en hogares con rutinas laborales extensas, aunque aún resta evaluar su efectividad real en el entrenamiento de los animales y la calidad del audio en entornos ruidosos.

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