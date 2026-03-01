Volver | La Tecla Nacionales 1 de marzo de 2026 AMBIENTICIDIO

Ley de Glaciares: hipotecando el futuro sin bases científicas

La polémica reforma de la Ley de Glaciares obtuvo media sanción en el Senado, por lo que será girada a la Cámara Baja para discutir su aprobación. El peligro de perseguir inversiones sin considerar la perspectiva científica.

