Uno por uno, cómo votaron los senadores bonaerenses la Ley de Glaciares

La votación por la reforma de la ley de glaciares dejó expuesta una fuerte división entre los senadores que representan a la provincia de Buenos Aires en la Cámara alta. Desde el radicalismo hasta el kirchnerismo esta nueva ley cosechó fuertes rechazos.

