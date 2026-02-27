27 de febrero de 2026
PELOTA EN EL SENADO
Uno por uno, cómo votaron los senadores bonaerenses la Ley de Glaciares
La votación por la reforma de la ley de glaciares dejó expuesta una fuerte división entre los senadores que representan a la provincia de Buenos Aires en la Cámara alta. En un debate atravesado por cuestionamientos ambientales, tensiones federales y advertencias jurídicas, el bloque bonaerense mostró posiciones enfrentadas.
Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad. El legislador sostuvo que el proyecto “no resuelve el problema, sino que trae otros” y advirtió que se debilita el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Según planteó, la iniciativa invierte la jerarquía normativa al trasladar a las provincias la potestad de modificar el inventario de glaciares y rompe la uniformidad de los presupuestos ambientales mínimos. Incluso alertó que, de convertirse en ley, podría enfrentar planteos de inconstitucionalidad.
En la misma línea crítica se ubicó el kirchnerismo bonaerense. Eduardo Enrique de Pedro, Juliana di Tullio y Mariano Recalde votaron en contra del proyecto, alineados con la postura que cuestionó la delegación de mayores facultades a los mandatarios provinciales frente al interés de empresas mineras. Desde ese sector se insistió en que la modificación podría fragmentar criterios de conservación y abrir un escenario de litigiosidad.
También rechazó la iniciativa Agustín Aníbal Monteverde, quien acompañó el posicionamiento opositor que alertó sobre el impacto ambiental y la posible contradicción con compromisos internacionales, como el acuerdo Mercosur–Unión Europea aprobado previamente por el Senado.
En contraposición, Patricia Bullrich votó a favor del proyecto y defendió la necesidad de superar lo que definió como una “falsa dicotomía” entre ambiente y desarrollo productivo. Para ese sector, la reforma no implica desprotección sino una adecuación normativa que refuerza el federalismo y otorga mayor protagonismo a las provincias en el manejo de sus recursos naturales.
El mapa final dejó así a los senadores bonaerenses divididos: una mayoría alineada en el rechazo —desde el radicalismo hasta el kirchnerismo— y un voto afirmativo en sintonía con el oficialismo nacional. La discusión no sólo giró en torno a la protección de glaciares y áreas periglaciares, sino también sobre el alcance del federalismo ambiental, la seguridad jurídica y el modelo de desarrollo productivo que se proyecta para el país.