La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2026 VICTORIA

Una buena para Zamora: ordenan oficializar la lista de su hermano para el PJ

La Junta Electoral había dado de baja la nómina y no habría interna en el distrito. Pero el juez Ramos Padilla revocó la decisión e instó al partido a proceder a la “oficialización inmediata”.

