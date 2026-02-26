26 de febrero de 2026
VICTORIA
Una buena para Zamora: ordenan oficializar la lista de su hermano para el PJ
La Junta Electoral había dado de baja la nómina y no habría interna en el distrito. Pero el juez Ramos Padilla revocó la decisión e instó al partido a proceder a la “oficialización inmediata”.
“Dejar sin efecto la proclamación de la lista única”. Así, pero en mayúsculas, comienza el último punto de la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que tuerce la voluntad de la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) bonaerense y que determina que en el distrito de Tigre habrá elección interna.
Ramos Padilla, titular del juzgado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, aceptó el recurso presentado por Mario Zamora, hermano de Julio, el intendente, y dictaminó que la lista que encabeza puede competir en los comicios partidarios.
Es una victoria para el jefe comunal, quien jugó por fuera del peronismo en las últimas elecciones, presentándose como candidato a senador por la fuerza Somos Buenos Aires. En esa ocasión le fue mal. Ahora volverá a medir fuerzas, en este caso dentro del PJ, con sus adversarios internos, y con la figura de su hermano como punta de lanza: aspira a un cargo de congresal partidario.
“No existe ningún cuestionamiento en cuanto a la lista de candidatos presentada para la categoría consejeros por el distrito Tigre –encabezada por Mario Alberto Zamora–”, expresó el juez en su fallo, y por lo tanto la Junta “deberá proceder a su inmediata oficialización a efectos de garantizar la posibilidad del cumplimiento de los demás requisitos legales de participación en igualdad de condiciones que la lista impugnante.”
Esa lista impugnante es la que lidera Luis Samyn Ducó y que, en virtud de la decisión de la Junta, era considerada lista única para el PJ local. Ya no.
Samyn Ducó es el alfil de Sergio Massa, exdiputado, exministro y ex candidato presidencial pero, más importante en este caso, ex intendente de Tigre y líder del Frente Renovador. Zamora mantiene un enfrentamiento con el massismo por el control del distrito.