26 de febrero de 2026
BULLRICH VS. MONTEOLIVA
Insólita interna en el gobierno nacional por la detención de un camarógrafo
La senadora y exministra Patricia Bullrich, que defendió a los gendarmes en el caso de Pablo Grillo, cuestionó la represión y arresto de un trabajador del canal A24 por fuerzas dependientes de su sucesora.
La detención de un camarógrafo del canal de televisión A24 durante una protesta en el Congreso de la Nación disparó una insólita interna en el gobierno de Javier Milei, cuando la senadora y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, cuestionó el accionar de las fuerzas al mando de Alejandra Monteoliva, su sucesora en el Ministerio.
La senadora bonaerense Florencia Arietto también quedó envuelta en la polémica, luego de defender la actuación de la Policía Federal, en abierta contradicción con las objeciones de Bullrich.
El hecho tuvo lugar en momentos en que los senadores se aprestaban a debatir las modificaciones a la Ley de Glaciares. Pese al operativo de seguridad, varios activistas de la organización Greenpeace saltaron el vallado del Congreso para realizar una protesta en la escalinata de entrada. La Policía los reprimió y varios medios de prensa cubrieron lo que ocurría.
En ese contexto, Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, fue golpeado y detenido por efectivos policiales. Luego fue liberado y llevado a un hospital para ser atendido; tenía el rostro ensangrentado.
Arietto no tardó en celebrar el accionar de los hombres de azul. “Excelente la Policía Federal”, escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Nadie tiene coronita. Porque sos camarógrafo o periodista ¿no se te puede aprehender si estás contraviniendo una orden policial?”
Sus manifestaciones contrastaron con las de Bullrich, quien dijo que el policía que golpeó a Tedeschini “actuó desmedidamente” y, ante las preguntas de la prensa, deslindó responsabilidades diciendo: “Yo no soy más ministra”.
“Hay un Ministerio de Seguridad [Nacional], funcionarios, y yo ya no estoy más. Sólo tengo la amabilidad de decirles que hubo una actitud inmediata porque ese policía actuó desmedidamente”, dijo Bullrich.
Las palabras de la otrora ministra de Seguridad Nacional contrastan con su defensa de fuerzas federales que actuaron bajo su responsabilidad durante el primer tramo del gobierno de Javier Milei, como el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno contra el fotógrafo Pablo Grillo hace casi un año o el policía que, durante una protesta en las inmediaciones del Congreso, gaseó a una niña.
Bullrich también fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y en aquel tiempo defendió a las fuerzas federales en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, muertos durante operativos represivos en la Patagonia.
El llamativo giro de Bullrich abre una grieta con Monteoliva. “Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que fue una conducta reprochable”, dijo la hoy senadora.