Volver | La Tecla Nacionales 26 de febrero de 2026 CONGRESO

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y se viene el debate por los glaciares

La Cámara alta convirtió en ley el pacto comercial entre ambos bloques con 69 votos afirmativos. El entendimiento deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo para su implementación

Compartir