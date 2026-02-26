26 de febrero de 2026
CONGRESO
El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y se viene el debate por los glaciares
La Cámara alta convirtió en ley el pacto comercial entre ambos bloques con 69 votos afirmativos. El entendimiento deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo para su implementación
Luego de más de dos décadas de negociaciones, el Senado de la Nación aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que quedó convertido en ley tras obtener 69 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.
La iniciativa marca un paso clave en la estrategia de integración internacional del país y ahora deberá ser reglamentada para su entrada en vigencia.
El debate se extendió durante varias horas en el recinto y concluyó con un amplio respaldo legislativo. La normativa fue aprobada con 69 votos positivos, 3 negativos y 3 abstenciones. Hubo votos divididos dentro del peronismo, los que incrementa aun más las disputas a nivel nacional.
Durante la sesión, el tratamiento del acuerdo evidenció diferencias en torno a la estrategia de inserción internacional impulsada por el Gobierno nacional, así como cuestionamientos vinculados a la ausencia de cláusulas de resguardo para determinados sectores productivos. No obstante, el acompañamiento mayoritario permitió avanzar con la ratificación de un entendimiento que llevaba 26 años de negociaciones entre ambos bloques regionales.
El pacto, que constituye uno de los acuerdos comerciales más relevantes a nivel global, abarca a más de 700 millones de personas y busca facilitar el intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y la Unión Europea. Su aprobación en el Congreso argentino representa un paso formal para su implementación, que quedará sujeta a la posterior reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
Con la sanción legislativa ya concretada, el acuerdo deberá ser promulgado para avanzar en su aplicación efectiva dentro del esquema de comercio internacional vigente.