Apps
Jueves, 26 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
26 de febrero de 2026
A LA JUSTICIA

Citan a indagatoria a un exfuncionario de PBA por presunta defraudación a la administración pública

La jueza María Eugenia Caupuchetti citó a un exfuncionario del PRO para declarar en una causa por negocios incompatibles por presuntos otorgamientos de créditos fiscales a Toyota.

Citan a indagatoria a un exfuncionario de PBA por presunta defraudación a la administración pública
Compartir

El exdirector general de Cultura y Educación y actual Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, fue citado a indagatoria por la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco de una causa judicial por presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.

La cita será el próximo 3 de marzo, donde el exfuncionario bonaerense fue citado para brindar declaraciones. La causa está caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”. El pedido de indagatoria fue formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.

En dicha causa también fueron convocados a indagatoria Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante. Los hechos por los que se los acusa ocurrieron entre el 29 de marzo de 2016 y el 11 de abril de 2017, cuando se los dirigentes ocupaban cargos en en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación.

De acuerdo a lo que sostiene la imputación, los implicados realizaron presuntas contrataciones a través del régimen de crédito fiscal. Las mismas no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.

La maniobra consistió en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. Pero la fiscalía entendió que el dinero fue utilizado para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.

El monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42. En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67, según indicó el medio Noticias Argentinas.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Sigue la tensión en el Senado: llegó Ishii y espera que lo voten como vice

Hay prórroga sin horario para que comience la primera sesión del año en la Cámara alta. En el oficialismo no consiguen el consenso necesario por los cargos, mientras que el exintendente de José C. Paz presiona para quedarse con la vicepresidencia. El tiempo corre y las disputas van en aumento

NOTICIAS MÁS VISTAS

La batalla del Senado: otra prueba de fuego para medir de qué está hecho Kicillof

Inconstitucional: la Justicia anula la resolución contra las tasas municipales

Quequén, entre internas e incertidumbre

La reconciliación esperada y la inversión secreta de Wanda Nara

Sigue la tensión en el Senado: llegó Ishii y espera que lo voten como vice

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET