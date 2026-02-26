Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de febrero de 2026 A LA JUSTICIA

Citan a indagatoria a un exfuncionario de PBA por presunta defraudación a la administración pública

La jueza María Eugenia Caupuchetti citó a un exfuncionario del PRO para declarar en una causa por negocios incompatibles por presuntos otorgamientos de créditos fiscales a Toyota.

