26 de febrero de 2026
TENSIÓN EN EL SENADO
Kicillof busca acuerdos con sectores de la oposición para imponer a un aliado en la vice
Hay prórroga sin horario para que comience la primera sesión del año en la Cámara alta. En el oficialismo no consiguen el consenso necesario por los cargos y el MDF busca acordar con opositores para imponer a Ayelén Durán, mientras que el exintendente de José C. Paz presiona para quedarse con la vicepresidencia. El tiempo corre y las disputas van en aumento
La interna sigue a flor de piel en el peronismo bonaerense. En vísperas a la primera sesión del año, en el oficialismo no logran el consenso necesario para definir tanto las vicepresidencias como el presidente del bloque justicialista. Las tensiones van en aumento y esta problemática tiene que resolverse lo antes posible.
A las 17 estaba previsto el inicio de la primera sesión en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en una semana que marcó el puntapié inicial para el año legislativo. El martes hubo sesión en Diputados, donde no se trataron proyectos de gran calibre. Para esta sesión, tendrían que definirse las autoridades para la Cámara Alta.
Pese a que el encuentro estaba pautado para las 17, decidieron aplicar una prórroga sin fijación horaria para continuar con las negociaciones. A la hora de definirse el cuarto intermedio, quien estaba sentado en la presidencia del Senado era Carlos Kikuchi.
Pese a que está el nombre de Mario Ishii sobre la mesa, el oficialismo teje puentes con otros bloques no aliados para que la vicepresidencia de la Cámara la ocupe un representante del MDF
Aunque esté el nombre del histórico exintendente sobre la mesa, el kicillofismo no aprueba dicho movimiento y aspira a que ese cargo lo ocupe un legislador que responda al Movimiento Derecho a Futuro.
Es por esto que, según supo La Tecla, desde el núcleo duro del gobernador bonaerense tejieron puentes con distintos sectores opositores para lograr su cometido. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, existen diálogos con casi todos los sectores opositores, con excepción de La Libertad Avanza.
Desde el espacio de Axel Kicillof todavía aspiran a que sea Ayelén Duran quien ocupe la vicepresidencia primera del Senado bonaerense. El MDF tejió lazos con el espacio Hechos, el PRO y Unión y Libertad, para lograr su cometido e impedir que sea un senador cristinista el primer vicepresidente.
Otro de los rumores que surgen de los pasillos del Senado giran en torno a la posibilidad de que quede pendiente la votación del vicepresidente primero, pero que si se voten esta tarde las nuevas vicepresidencias que crearían para la oposición.
Con respecto a la disputa por la vicepresidencia primera, también surgió otra posibilidad dentro del kicillofismo. De no concretarse la postulación de Ayelén Durán, otro nombre del MDF para ocupar el cargo es el de Germán Lago, exintendente de Alberti.
Está sesión se da en el medio de una serie de chispazos dentro del peronismo. Pese a la unidad lograda en el PJ Bonaerense, hubo un fuerte cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la diputada nacional Teresa García, luego de que el mano derecha de Kicillof puso en duda la conducción de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista a nivel nacional.
El próximo 2 de marzo será la Asamblea Legislativa de Axel Kicillof, un día después que haga lo propio el presidente Javier Milei en el Congreso. Se espera un extenso discurso del gobernador para polarizar con el gobierno nacional, replicar la gran deuda que mantiene con la Provincia, y sacar pecho de los hitos de gestión. Sin embargo, el panorama político dentro del oficialismo está lejos de ser el ideal, y en el Senado hay un gran frente de batalla abierto que parece difícil que se cierre.
Según supo La Tecla, por el momento no hay definiciones sobre los cargos que están vacantes en el oficialismo. Pero el panorama está encaminado para que el exintendente de José C. Paz, Mario Ishii, sea el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores. “Hay acuerdo en casi todos los sectores”, sentenció una fuente ante la consulta de este medio.
Pasadas las 15, el senador electo Mario Ishii llegó a la Legislatura para participar de la sesión y dejó abierta la posibilidad de que sea él quien ostente la primera vicepresidencia
Otra de las aristas a tener en cuenta en el Senado bonaerense es que la vicegobernadora Verónica Magario tendría acuerdos para aumentar el número de vicepresidencias, con el fin de contener a la oposición legislativa. La intención es sumar dos nuevos cargos para darle lugar a espacios alejados del Gobernador.
En ese sentido, le aseguraron a La Tecla que agregar dos vicepresidencias “no resuelve el problema interno” en el seno del peronismo bonaerense.
Por el momento, todavía no hay definiciones sobre quién será el presidente del bloque peronista en el Senado, aunque deslizaron la posibilidad de que “sea un intendente quien oficie de presidente” de la bancada oficialista. Como así tampoco hay nuevos movimientos sobre si La Cámpora disputará el cargo que hoy ostenta Roberto Feletti.