Buenos Aires 26 de febrero de 2026 TENSIÓN EN EL SENADO

Kicillof busca acuerdos con sectores de la oposición para imponer a un aliado en la vice

Hay prórroga sin horario para que comience la primera sesión del año en la Cámara alta. En el oficialismo no consiguen el consenso necesario por los cargos y el MDF busca acordar con opositores para imponer a Ayelén Durán, mientras que el exintendente de José C. Paz presiona para quedarse con la vicepresidencia. El tiempo corre y las disputas van en aumento

