Volver | La Tecla Municipios 23 de febrero de 2026 PLAN BAJO SOSPECHA

Con fuertes acusaciones, comenzó la audiencia pública por el ambicioso proyecto “Pinamar 2050”

Con la exposición del equipo técnico que elaboró el plan de ordenamiento urbano y territorial que impulsa el municipio, conducido por Juan Ibarguren, comenzó el debate sobre el ambicioso proyecto “Pinamar 2050”. Durante la inscripción se formularon 353 preguntas y se prometió que todas serán respondidas.

Compartir