A pico seco: la ex Isenbeck activa retiros y achica su planta a la mitad

Cervecería Argentina S.A., que produce en el país la marca Corona, lanzó un plan de retiros voluntarios que afectará a unos 60 trabajadores en su planta de Zárate. Con caída del consumo e importaciones en alza, la firma reduce turnos y opera al mínimo para evitar la paralización.

