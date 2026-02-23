Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Estrella de Mar 2026: sombras y sospechas tras una licitación “dada de baja” a último momento

​La ceremonia central del lunes 9 de febrero habría quedado envuelta en una trama de internas políticas y decisiones arbitrarias que terminaron desplazando a la empresa ganadora del concurso logístico.

Compartir