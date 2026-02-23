23 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Estrella de Mar 2026: sombras y sospechas tras una licitación “dada de baja” a último momento
La ceremonia central del lunes 9 de febrero habría quedado envuelta en una trama de internas políticas y decisiones arbitrarias que terminaron desplazando a la empresa ganadora del concurso logístico.
La tradicional entrega de los premios Estrella de Mar, el evento que año tras año busca coronar lo mejor de la temporada teatral en Mar del Plata, habría estado signada en esta edición 2026 por una serie de irregularidades y movimientos de última hora que empañaron el brillo de la estatuilla. Según trascendidos, la logística del evento, que inicialmente debía seguir los carriles institucionales a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), habría sido objeto de tensiones que rodean al propio ente. Así, “una maniobra dejó fuera de juego a la firma que legítimamente se habría adjudicado la licitación”.
El proceso administrativo había comenzado formalmente el viernes 30 de enero con la apertura de sobres en la Oficina de Compras del ente, ubicada en Belgrano al 2740. Se había establecido un presupuesto oficial de $ 84.225.100 para cubrir las necesidades operativas de la gala. Tras la evaluación de las propuestas presentadas por varias firmas del sector, la productora A&R Producciones habría resultado ganadora del certamen. Sin embargo, lo que parecía un camino despejado hacia la noche del lunes 9 de febrero se habría truncado abruptamente apenas tres días antes de la ceremonia.
De acuerdo a los trascendidos, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, habría recibido una llamada durante la tarde del viernes 6 de febrero para dejar sin efecto todo lo actuado hasta ese momento. Bajo la consigna de que el evento "se hace acá o no se hace", se habría forzado un cambio de timón que se terminó de definir la mañana del sábado 7 de febrero. Esta decisión no solo habría impactado de lleno en la empresa A&R Producciones, que para ese entonces ya contaba con toda la logística preparada para su instalación, sino que también habría desnudado una fuerte disputa de poder entre Juárez y Valeria Méndez.
De esta forma, la logística y realización del evento se trasladaron al Hotel Provincial, prescindiendo del esquema original previsto en el pliego licitatorio. En este escenario, las críticas hacia la gestión de Juárez no se han hecho esperar. Algunos sectores señalan lo que consideran una muestra de inoperancia técnica, dado que el EMTURyC, para establecer los presupuestos oficiales, se limitaría a realizar consultas de precios informales y promediar los valores dictados por las firmas interesadas, en lugar de realizar estudios de costos rigurosos.
La falta de transparencia se ven agravadas por el hecho de que las actas correspondientes a la licitación original no han sido publicadas de manera oficial, dejando más dudas que certezas sobre el manejo de los fondos públicos destinados a la máxima fiesta del espectáculo marplatense.