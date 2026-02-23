México en llamas: abatieron a un narcotraficante en un operativo militar y el país estalló

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho" y uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos, fue abatido el domingo 22 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, en la sierra de Jalisco.El líder del CJNG de 59 años resultó gravemente herido en un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano, apoyados por aeronaves de la Fuerza Aérea, y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. El operativo dejó varios miembros del cártel abatidos, algunos detenidos y tres soldados heridos.La caída de l narcotraficante, cofundador del CJNG y objetivo prioritario con recompensa de 15 millones de dólares por parte de EE.UU, representa el golpe más significativo al crimen organizado desde la captura de "El Chapo" Guzmán. Sin embargo, desató una respuesta violenta inmediata del cártel: más de 700 eventos reportados, incluyendo quema de vehículos, bloqueos carreteros, ataques a infraestructura y suspensión de servicios en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y otros estados.En Jalisco, se decretó Código Rojo, con incidentes graves en Guadalajara (quema de camiones y autobuses, afectación al aeropuerto y módulos del SAT e INE), mientras que en el Estado de México se suspendieron clases en varios municipios.Por su parte, la Embajada de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje pidiendo resguardo.Ante esta escalada, la Cancillería argentina emitió una recomendación oficial e instó a los ciudadanos a evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar al estado de Jalisco y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación de seguridad se estabilice.Para quienes ya se encuentren en la zona, sugirió extremar precauciones, evitar áreas de incidentes, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones locales.En caso de emergencia, los argentinos en México pueden contactar al Consulado Argentino vía correo institucional o teléfono de guardia 24 horas.El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene un fuerte despliegue de seguridad.