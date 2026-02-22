Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de febrero de 2026 ALERTA

Pagos demorados y tensión en la cadena de suministros bonaerense

La complicada situación financiera de la provincia enciende alarmas por la caída de recursos y las demoras en pagos estatales que tensan la cadena de suministro y podrían generar faltantes en áreas de salud.

