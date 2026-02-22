Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de febrero de 2026 LOS NOMBRES

Cómo se definieron las presidencias y las internas en los PJ locales

Con el Consejo Provincial definido, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, la mayoría de los distritos de la provincia cosecharon unidad para las dirigencias de los PJ locales. Sin embargo, hubo municipios que irán a internas. Uno por uno, la situación en cada municipio.

Compartir