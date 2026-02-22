Volver | La Tecla Nacionales 22 de febrero de 2026 TRAGEDIA

Un joven oriundo de Ensenada murió en un accidente en Villa Gesell

El siniestro se produjo cuando la víctima cayó de un médano mientras manejaba una moto sin tener casco. El joven era conocido por tener un amplio historial delictivo.

