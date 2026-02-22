22 de febrero de 2026
TRAGEDIA
Un joven oriundo de Ensenada murió en un accidente en Villa Gesell
El siniestro se produjo cuando la víctima cayó de un médano mientras manejaba una moto sin tener casco. El joven era conocido por tener un amplio historial delictivo.
Durante el sábado, un joven identificado como Andrés Alberto Alemán, falleció en Villa Gesell mientras se desarrollaba el Enduro del Verano, evento que convoca a miles de personas y a más de 1.300 pilotos entre motos y cuatriciclos.
Según fuentes policiales, Alemán no contaba con los instrumentos de seguridad para la actividad y fue sorprendido por un médano cortado que le provocó la caída.
Recibió asistencia inmediata del personal de Bomberos en el lugar. Por la magnitud de sus heridas fue intubado por el personal médico y le administraron adrenalina, además de practicarle maniobras de reanimación. A pesar de la rápida atención brindada, el hombre de 28 años falleció en el hospital.
Alemán era conocido en Ensenada por tener un amplio historial delictivo, con causas registradas de encubrimiento, resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes, entre otras. Además, también se lo investigaba por ser parte de una banda dedicada al narcomenudeo que operaba en diferentes barrios de Gran La Plata.
También estaba siendo investigando por estar involucrado en una disputa que dejó un herido de bala en el Hospital Cestino el fin de semana pasado.