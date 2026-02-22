22 de febrero de 2026
MAR DEL PLATA
Concejal por concejal: cuánto cuesta la estructura de asesores de cada banca
Con una erogación mensual que supera los 260 millones de pesos para sostener la planta política en General Pueyrredón, el análisis de los despachos revela una tendencia llamativa: las tres bancas que encabezan el ranking de gasto en personal pertenecen a figuras que acaban de debutar en el recinto marplatense.
El funcionamiento legislativo de General Pueyrredón demanda un engranaje administrativo y político cuyo peso económico sobre el erario público alcanza, a febrero de 2026, la cifra de 260.959.489,41 pesos mensuales.
Este monto se divide en dos grandes universos. Por un lado, los 10 secretarios de bloque que asisten a las siete fuerzas con representación —PRO, La Libertad Avanza (LLA), Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA), Coalición Cívica - ARI (CC-ARI), Unión por la Patria (UP), Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) y el Frente Renovador (FR)— con un costo de 21.158.910,60 pesos. Por el otro lado, el cuerpo de 168 asesores directos de los 24 concejales, que representa el grueso del presupuesto con 239.800.578,81 pesos.
Al desglosar el gasto individual, se observa que la eficiencia presupuestaria no siempre guarda relación directa con la cantidad de colaboradores, sino con la categoría de los mismos. El promedio de gasto por concejal ronda los 10 millones de pesos mensuales, pero las brechas entre los extremos son significativas. Mientras que el despacho con mayor erogación supera los 12,6 millones, el más austero se mantiene apenas por encima de los 6,3 millones. Esta diferencia radica en la jerarquía de los cargos: los secretarios, con $2.115.891,06, poseen una remuneración sustancialmente mayor que los auxiliares técnicos ($1.410.591,29) y administrativos ($705.294,05).
Un caso paradigmático es el de Noelia Álvarez Ríos, quien lidera el ranking. A pesar de contar con 7 asesores —uno menos que varios de sus colegas—, su gasto es el más elevado debido a que su estructura prioriza la categoría de mayor peso: cuenta con 4 secretarios. En contraste, Ariel Martínez Bordaisco es el concejal con más personal a cargo (9 asesores), pero se ubica en el cuarto puesto del ranking porque su equipo está compuesto casi íntegramente por auxiliares técnicos, una categoría de menor impacto salarial. En el otro extremo, Vilma Baragiola cierra la lista como la concejala con menor gasto y menor cantidad de colaboradores, con un equipo de 5 personas.
La distribución de estas categorías también deja entrever la lógica de trabajo de cada despacho. Existen concejales que han optado por estructuras "puras", compuestas exclusivamente por auxiliares técnicos, sin secretarios en su planta directa. En cambio, las figuras que encabezan el listado han decidido rodearse de personal con mayor jerarquía institucional, lo que eleva el costo operativo de sus oficinas.
A continuación, el detalle pormenorizado del gasto y la composición de los equipos de cada concejal:
1- Noelia Álvarez Ríos (LLA), 7 asesores: $12.695.338,11
(4 secretarios, 3 auxiliares técnicos)
2- Solange Flores (FR), 7 asesores: $11.990.040,87
(4 secretarios, 2 auxiliar técnico, 1 auxiliar administrativo)
3- Gabriela Azcoitia (UCR+NA), 8 asesores: $11.990.030,09
(1 secretario, 7 auxiliares técnicos)
4- Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA), 9 asesores: $11.990.024,37
(8 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
5- Julián Bussetti (PRO), 7 asesores: $11.284.738,57
(2 secretarios, 5 auxiliar técnico)
6- Valeria Crespo (UP), 8 asesores: $11.284.730,32
(8 auxiliares técnicos)
7- Vanesa Benavídez (LLA), 8 asesores: $10.579.435,61
(1 secretario, 5 auxiliares técnicos, 2 auxiliares administrativos)
8- Melisa Centurión (AM-MDF), 8 asesores: $10.579.433,08
(7 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
9- Juan Manuel Cheppi (FR), 8 asesores: $10.579.433,08
(7 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
10- Fernando Muro (PRO), 6 asesores: $9.874.147,28
(2 secretarios, 4 auxiliar técnico)
11- Norberto Cardoso (PRO), 6 asesores: $9.874.147,28
(2 secretarios, 4 auxiliar técnico)
12- Eva Ayala (AM-MDF), 7 asesores: $9.874.141,56
(1 secretario, 5 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
13- Horacio Taccone (AM-MDF), 7 asesores: $9.874.141,56
(1 secretario, 5 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
14- Pablo Obeid (UP), 7 asesores: $9.874.139,03
(7 auxiliares técnicos)
15- Emiliano Recalt (LLA), 7 asesores: $9.874.139,03
(7 auxiliares técnicos)
16- Guido García (CC-ARI), 7 asesores: $9.168.841,79
(6 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
17- Gustavo Pulti (AM-MDF), 8 asesores: $9.168.841,13
(1 secretario, 3 auxiliares técnicos, 4 auxiliares administrativos)
18- Rolando Demaio (LLA), 8 asesores: $9.168.838,60
(5 auxiliares técnicos, 3 auxiliares administrativos)
19- Florencia Ranellucci (PRO), 6 asesores: $9.168.847,51
(1 secretario, 5 auxiliar técnico)
20- Liliana Piccolo (PRO), 6 asesores: $9.168.847,51
(1 secretario, 5 auxiliar técnico)
21- Mariana Cuesta (UP), 6 asesores: $8.463.547,74
(6 auxiliares técnicos)
22- Diego García (UP), 6 asesores:$8.463.547,74
(6 auxiliares técnicos)
23- Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA), 6 asesores: $8.463.547,74
(6 auxiliares técnicos)
24- Vilma Baragiola (UCR+NA), 5 asesores: $6.347.659,21
(4 auxiliares técnicos, 1 auxiliar administrativo)
Este esquema de gastos, consolidado al inicio de este año, marca la hoja de ruta financiera de un Concejo Deliberante que no se asume exento de las tensiones inflacionarias. En esa línea, es de esperar que estas cifras sufran ajustes al alza en los próximos meses, incrementando aún más el presupuesto necesario para sostener la actividad legislativa en el distrito.