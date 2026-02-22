Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de febrero de 2026 MAR DEL PLATA

Concejal por concejal: cuánto cuesta la estructura de asesores de cada banca

Con una erogación mensual que supera los 260 millones de pesos para sostener la planta política en General Pueyrredón, el análisis de los despachos revela una tendencia llamativa: las tres bancas que encabezan el ranking de gasto en personal pertenecen a figuras que acaban de debutar en el recinto marplatense.

Compartir