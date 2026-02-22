Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de febrero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Chubut: Torres avanza con una reforma a la ley de Pesca en medio de un mar revuelto

En las últimas horas, hubo varios encuentros políticos para controlar la situación luego del enfrentamiento abierto del gobierno de Ignacio Torres con el sector pesquero. El objetivo es evitar más fugas en el bloque y ordenar la cuestión de fondo. En el medio, el Ejecutivo envió a la Legislatura el controversial proyecto para reformar la ley pesquera

