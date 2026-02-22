22 de febrero de 2026
Chubut: Torres avanza con una reforma a la ley de Pesca en medio de un mar revuelto
En las últimas horas, hubo varios encuentros políticos para controlar la situación luego del enfrentamiento abierto del gobierno de Ignacio Torres con el sector pesquero. El objetivo es evitar más fugas en el bloque y ordenar la cuestión de fondo. En el medio, el Ejecutivo envió a la Legislatura el controversial proyecto para reformar la ley pesquera
Los últimos días fueron más que convulsionados a nivel político en la provincia de Chubut. El enfrentamiento de Ignacio Torres con el sector pesquero provocó reacciones en diversos niveles, algunas positivas para su gestión y otras no tanto.
El jueves se dio la primera reunión de contención organizada por Gustavo Menna, entre Biss y Torres. El viernes, el jefe de Gabinete, Guillermo Aranda, hizo otra con los catorce diputados que ahora conforman el bloque. En simultáneo, Torres encabezó un encuentro comarcal con intendentes en la Cordillera. Y ese mismo día a última hora ingresó el proyecto para reformar la Ley de Pesca.
El Ejecutivo finalmente presentó en la Legislatura provincial el Proyecto de Ley Nº 005/2026 que busca transformar de raíz la Ley IX Nº 157, conocida como la "Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable".
Mediante esta nueva ley, a la que tuvo acceso La Tecla Patagonia, se otorga mayor potestad al Ejecutivo en relación a lo permisos de pesca, tanto para el otorgamiento como para la quita. Además, se incluye la creación de un "Régimen de Ficha Limpia Pesquera".
La medida que es de alto voltaje político y pone en alerta al sector, no puede analizarse sin tener en cuenta el enfrentamiento que viene teniendo el gobierno de Torres con los empresarios y la dirigencia de la Flota Amarilla. Una demostración de fuerza en medio de un mar súper picado.
En este nuevo panorama de relaciones de poder en el sector pesquero, ocurrieron movimientos significativos en las últimas 48 horas, como el pedido de renuncia que el gobernador Torres le hizo a Andrés Pedro Arbeletche en la Secretaría de Pesca. Además, la ruptura en el bloque de diputados oficialistas, con la salida de Sergio González, hermano del presidente de la CAFACH y Mariela Tamame, ladera del intendente de Rawson, Damián Biss.
La reforma le brindaría al Ejecutivo la capacidad de 'asumir el mando' en el ámbito pesquero, reservándose una herramienta clave como la posibilidad de suspender o revocar permisos. "El gobierno provincial tiene el deber de velar por que el acceso a este recurso vital quede en manos de entidades que cumplan con sus deberes tributarios y exhiban historiales alineados con el bien común", dice el texto entre los argumentos.
La iniciativa sugiere modificar varios artículos de la Ley IX Nº 157 "para aportar mayor precisión y efectividad a las razones de suspensión y revocación, normar con exactitud la inactividad de las autorizaciones y potenciar las competencias de la entidad reguladora". En este sentido, se añade un nuevo Capítulo XVI que establece el Régimen de Ficha Limpia Pesquera, por el cual "se requiere una revisión anticipada de antecedentes fiscales y administrativos para la entrega, prórroga o cesión de permisos, cupos y permisos pesqueros".
La modificación de la norma no es bien recibida desde el sector que entiende que de prosperar se estarían vulnerando varios derechos adquiridos y adelanta que podría llegar una "ola de amparos". El punto más controversial es la ampliación de las facultades para el otorgamiento y sobre todo la quita de permisos. Ficha Limpia, no tiene mayores objeciones, aunque sostienen que debería ser una norma más amplia (para petroleros, constructoras, contratistas del Estado) si realmente quiere avanzarse contra la corrupción en la provincia.
Parole, parole, parole...
Si hay algo que existió en las últimas horas fueron palabras y promesas. Tal como anticipamos al inicio de esta nota hubo varios encuentros en "modo contención" que se activaron luego de la pelea abierta entre la gestión de Torres y el sector pesquero, que pareciera haber bajado unas rayitas en las últimas horas.
El primero de estos encuentros se dio en la residencia oficial el jueves por la tarde y estuvo gestionado por el vicegobernador, Gustavo Menna, apuntado desde la Casa de Gobierno como el responsable del "desmadre del bloque". Aunque ante las consultas periodísticas, niegan cualquier tipo de roce con el Vice, el malestar existe y no es solamente por este hecho.
Los protagonistas fueron el intendente Damián Biss, referente directo de una de las diputadas que rompió el bloque oficialista en Legislatura. Se habló de la situación política, hubo pases de factura y alguna promesa de apoyo más allá del bloque. ¿Volver? Difícil.
El viernes se dieron otras dos reuniones. Una la encabezó el jefe de Gabinete y mano derecha política de Torres, Guillermo Aranda. Reunió a la tropa de catorce diputados (algunos presenciales y otros vía zoom) para evitar nuevas fugas y analizar el desenvolvimiento del bloque con las bajas recientes. También hubo promesas electorales para los leales que mantengan los pies en el plato.
Casi en simultáneo, Torres encabezó una reunión comarcal con intendentes en la Cordillera. El encuentro fue de gestión pero, también político. Estuvieron César Salamin de El Hoyo, Matías Tacetta de Esquel, Silvio Boudargham de Cholila, José Contreras de Epuyén, Iván Fernández de Lago Puelo y Oscar Currilén de El Maitén. Avanzaron en el armado de partidos políticos locales de cara a 2027. El modo contención estuvo también presente con un Torres, aunque acá no tiene que ver con la pesca, comenzando a armar en territorio de cara a lo que viene teniendo en cuenta hubo algunos desencantados, sobre todo de extracción peronistas, que volvieron a las bases.
Reuniones de contingencia que buscan evitar más fugas en medio de una alta tensión de los últimos días con el frente abierto con el sector pesquero. En definitiva, en este mar revuelto de reformas, rupturas y reuniones, Torres navega con el timón firme, pero el oleaje del sector pesquero y las internas partidarias prometen más tormentas. ¿Serán solo palabras, o se traducirán en acciones que calmen las aguas?