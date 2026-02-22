22 de febrero de 2026
TODO SUBE
Prepagas aumentan hasta 3,2% en marzo y superan la inflación de enero
Las principales firmas del sector ya notificaron a sus afiliados ajustes en las cuotas de salud, según los valores cargados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en un contexto de suba de costos operativos.
Las principales empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados que en marzo aplicarán nuevos ajustes en las cuotas de sus planes de salud, con incrementos que llegarán hasta el 3,2%. Los valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el marco del esquema de actualización vigente para el sector.
La suba prevista se ubica por encima del 2,9% de inflación que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para enero, lo que marca una brecha entre la evolución de los precios generales y el costo de los planes de salud privados.
Al menos siete firmas relevantes del sector ya confirmaron los incrementos correspondientes a marzo de 2026. Entre ellas, Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint aplicarán subas en torno al 2,9%, en línea con el índice de inflación del primer mes del año.
En tanto, Avalian informó un aumento más elevado, que alcanzará el 3,2%, mientras que OSDE prevé incrementos de entre 2,4% y 2,9%, según el plan contratado por los afiliados. En varios casos, la actualización de aranceles también impactará sobre los copagos de prácticas y consultas médicas.
Las empresas justifican los nuevos ajustes en el incremento sostenido de los costos operativos del sistema de salud. Entre los principales factores mencionan la suba en los precios de insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres de centros de atención y servicios tercerizados, que presionan sobre la estructura de gastos del sector. En términos interanuales, las cuotas de los planes privados acumulan un aumento promedio superior al 28% a nivel nacional.
El nuevo ajuste se produce en un contexto económico complejo, en el que distintos actores del sector advierten sobre posibles tensiones en la cadena de pagos. Desde la Confederación Farmacéutica Argentina señalaron riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y empresas de medicina prepaga.