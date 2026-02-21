Volver | La Tecla Municipios 21 de febrero de 2026 "ILEGITIMIDAD"

Marcha atrás para un municipio: la Justicia anuló la tasa por "servicios esenciales" impuesta al agro

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada “Tasa por Servicios Esenciales” creada por la Municipalidad de Azul, que consistía en el pago de hasta un litro de gasoil por hectárea por productor rural. El Municipio ahora deberá devolver la totalidad de lo recaudado por ese medio.

