En medio de la tensión social, Villarruel criticó el rumbo económico y la apertura comercial
La titular del Senado vinculó la importación irrestricta con pérdida de empleo y mayor dependencia externa.
En una semana atravesada por el cierre de FATE y el paro nacional contra la reforma laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel marcó distancia del rumbo económico del Gobierno al cuestionar la política de importaciones. Sus declaraciones llegaron a través de la red social X, donde advirtió que la apertura comercial profundiza la dependencia externa en un contexto de tensión social y productiva.
Villarruel sostuvo que el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló aranceles aplicados por Donald Trump a las importaciones, constituye un retroceso para la industria estadounidense y un ejemplo del impacto negativo que, según planteó, puede tener la desprotección del mercado interno. “Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, afirmó.
En ese marco, remarcó que la apertura irrestricta de importaciones “solo favorece la dependencia” respecto de China, calificada por la vicepresidenta como un país “comunista”. Según su postura, una economía sin industria propia queda expuesta a vulnerabilidades estratégicas y limita su capacidad de desarrollo.
La titular del Senado sostuvo además que la Argentina “tiene todo para ser una potencia mundial” y que no debería “conformarse con ser un país de servicios”, en referencia a los sectores que históricamente presionan por una mayor liberalización comercial. En su mensaje, insistió en la necesidad de preservar el aparato productivo como base del crecimiento económico y la generación de empleo.
Villarruel enmarcó su planteo en una tensión conceptual: “Estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, escribió, reforzando la idea de que el país debe priorizar su industria y su mercado interno frente al avance de la apertura total. Sus declaraciones introducen un nuevo matiz dentro del oficialismo en un momento donde el debate económico se intensifica.