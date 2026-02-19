19 de febrero de 2026
POR REDES SOCIALES
Samid se recuperó y le agradeció a la Provincia por regresarlo al país
El empresario de la carne publicó un video anunciando una mejora en su estado de salud y le agradeció al titular de la cartera sanitaria por las gestiones con su prepaga.
Luego del pedido realizado por la familia de Alberto Samid para que regrese al país para atenderse con sus médicos de cabecera, el empresario de la carne publicó un video en su cuenta de X para agradecerle a todos los que expresaron su solidaridad tras sus complicaciones de salud.
El exdiputado también le agradeció al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, por las gestiones realizadas con su prepaga para regresarlo a suelo argentino.
A través de su cuenta de X, el Rey de la Carne sentenció: “Si me quedaba en Uruguay, hoy estaría en un cajón. A mis compatriotas les digo, si alguna vez tienen algún problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires. No se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos ni máquinas modernas, los médicos son inexpertos”.
“Estoy vivo. Este video es para agradecerle a todos los que rezaron por mi y a todos aquellos que me ayudaron para que hoy pueda estar vivo. Le quiero agradecer muy especialmente a la provincia de Buenos Aires, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al mejor clínica que tenemos en el país, que es la Trinidad”, argumentó el Rey de la Carne en sus redes sociales.
Hubo revuelos días atrás por conocer los costos del traslado de Samid y quién se hacía cargo de la situación. Luego de varias idas y vueltas, se conoció que el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ofreció como intermediario, pero que no pagó los costos del operativo.