Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de febrero de 2026 PJ BONAERENSE

A la espera de la lista oficial, sube la tensión en distritos donde habrá internas

Tras el cierre de listas con unidad a nivel provincial, las rispideces se mudaron a un puñado de municipios donde la conducción partidaria se dirimirá en las urnas

Compartir