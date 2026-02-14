Suicidio en Olivos: extorsión desde la cárcel con celulares

El soldado formoseño Rodrigo Andrés Gómez fue encontrado sin vida el 16 de diciembre de 2025 en su garita de vigilancia dentro de la residencia presidencial de Olivos.



Según determinó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y la División Homicidios de la Policía Federal, el joven de 21 años fue víctima de una banda de estafadores que actuaba desde la cárcel.



La mecánica del engaño fue la siguiente: a través de la aplicación de citas Evermatch, los delincuentes crearon perfiles falsos de mujeres para contactar a Gómez.



Una vez que obtuvo su confianza, uno de los líderes de la banda que fue identificado como Tomás Francavilla, se comunicó con él haciéndose pasar por un teniente de la Policía Bonaerense. Lo acusó falsamente de pedofilia y le exigió dinero para “cerrar” la supuesta causa.



En pocas horas, Gómez transfirió 1,4 millones de pesos a dos billeteras virtuales. Minutos después disparó con su fusil reglamentario.



La investigación telefónica y las escuchas judiciales permitieron identificar a la organización. El lunes pasado, la Policía Federal allanó la Unidad 36 de Magdalena y secuestró cuatro celulares: dos pertenecían a Francavilla y uno a su compañero de celda, Mauricio Duarte Areco, ambos condenados por robo.



La banda siguió llamando al soldado incluso después de su muerte.



El caso encendió la polémica por el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. Desde marzo de 2020, un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense (firmado por el magistrado Víctor Violini) autorizó un teléfono por detenido para mantener contacto con familiares durante la pandemia.



Aunque la emergencia sanitaria terminó oficialmente en el año 2021 y la OMS declaró el fin de la emergencia global en 2023, la medida se mantiene vigente.



El padre de la víctima, Juan Gómez, denunció públicamente la responsabilidad del gobierno provincial: “Son muy incompetentes como para dejar que tengan cuatro celulares dentro de una cárcel. Desde ahí hacen lo que quieren”.