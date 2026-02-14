Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de febrero de 2026 SISTEMA PENITENCIARIO

Un concejal libertario presentó un amparo para prohibir el uso de celulares en las cárceles

Tras el suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos, un edil pidió la suspensión inmediata del uso de telefonía móvil intramuros y reclamó que se implemente un sistema de llamadas fijas controladas en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Compartir