13 de febrero de 2026
El proyecto de reforma laboral ya fue a Diputados: cómo quedó el texto
Villarruel envió a la Cámara baja el texto modificado de la iniciativa del gobierno de Milei, que a lo largo de 132 páginas dispone profundos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, crea un régimen para los trabajadores de plataformas y deroga el Estatuto del Periodista y otras normas.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que los senadores aprobaron el miércoles, y que contempla profundas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y deroga el Estatuto del Periodista y otras normas relativas a diferentes sectores del mundo laboral.
La iniciativa, que sufrió varias modificaciones en la puja por lograr los votos necesarios para aprobarla, irá ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento, primero en comisiones y luego en el recinto, donde el gobierno pretende que se convierta en ley.
A lo largo de 132 páginas, el texto aprobado en la Cámara alta introduce cambios a la Ley 20.744, que rige las relaciones laborales, y también dispone modificaciones en la Justicia del trabajo.
Entre los cambios más sonados se encuentran la creación de un régimen especial para los trabajadores de plataformas digitales, como Uber, Rappi y Pedidos Ya, y la de los polémicos fondos de asistencia laboral (FAL).
También modifica el sistema de indemnizaciones y dispone una reducción del pago del salario en caso de enfermedad o accidente del trabajador.
En cuanto al Estatuto del Periodista (Ley 12.908) y otras normas similares, la derogación corre a partir del primer día de 2027. El gobierno de Milei argumenta que hasta esa fecha debería arribarse a un nuevo convenio colectivo para cada sector.
Aquí, el texto completo aprobado el miércoles, que irá a Diputados para su debate: