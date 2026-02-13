Volver | La Tecla Nacionales 13 de febrero de 2026 TEXTO COMPLETO

El proyecto de reforma laboral ya fue a Diputados: cómo quedó el texto

Villarruel envió a la Cámara baja el texto modificado de la iniciativa del gobierno de Milei, que a lo largo de 132 páginas dispone profundos cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, crea un régimen para los trabajadores de plataformas y deroga el Estatuto del Periodista y otras normas.

