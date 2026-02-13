Kicillof inauguró una obra contra inundaciones y criticó la desinversión de Milei
El Gobernador dejó inaugurado el puente de Los Huesos, en Luján. Contribuirá a evitar los desbordes. “Es una obra histórica que trae tranquilidad”, dijo.
Compartir
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy una obra destinada a paliar las inundaciones en el norte bonaerense, y volvió a criticar la desinversión del gobierno nacional en obras de infraestructura.
En un acto que compartió con el intendente de Luján, Leonardo Boto, el mandatario provincial dejó inaugurado el puente vehicular de Los Huesos, en Luján.
El puente atraviesa el río que da nombre al distrito. Es el tercero que se construye para reemplazar “estructuras antiguas que, al ser demasiado estrechas, funcionaban como un tapón y provocaban desbordes”, explicó Kicillof durante el acto.
“Para nosotros no es solo una mejora en la circulación: es una obra histórica que trae tranquilidad a las familias que durante años vivieron con la angustia de perder sus recuerdos y sus bienes cada vez que llovía”, resaltó el Gobernador.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y la jefa de asesores de la Gobernación, Cristina Álvarez Rodríguez, también fueron parte de la ceremonia.
“Esta obra beneficia directamente a las localidades de Jáuregui y Open Door, proporcionando una vía de acceso segura y fluida hacia el centro de Luján. El puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8 metros de ancho, con dos carriles y defensas vehiculares, y reemplaza a la antigua estructura de una sola mano que limitaba la circulación”, remarcó la Provincia en un comunicado.
“Mientras el gobierno nacional abandona todas las obras de infraestructura, nosotros hacemos un esfuerzo inmenso para sostener la inversión pública en Luján y en toda la provincia”, destacó Kicillof. “Es mentira que no haya plata. El problema es que prefieren usarla para la especulación y la bicicleta financiera. En la Provincia vamos a seguir trabajando para que los recursos lleguen a los bonaerenses con más puentes, centros de salud y patrulleros.”