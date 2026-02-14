14 de febrero de 2026
IMPACTO FISCAL
Reforma laboral: cómo cambian IVA y Ganancias tras la media sanción
Un informe del IARAF analiza el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la amortización acelerada, la devolución más rápida del crédito fiscal y la eliminación de tributos selectivos. Aseguran que mejora la rentabilidad empresaria y reduce la cantidad de impuestos nacionales.
Tras la aprobación en el Senado del proyecto de modernización laboral, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un extenso documento donde desmenuza el impacto de los principales cambios tributarios incluidos en la iniciativa. El trabajo pone el foco en cuatro ejes: el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones en IVA, los cambios en Ganancias y la reducción de impuestos internos.
RIMI: amortización acelerada y devolución más rápida del IVA
El Título XXIII del proyecto crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en bienes productivos durante los primeros dos años de vigencia. El esquema fija montos mínimos que van desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 9 millones para medianas tramo 2.
El corazón del beneficio es la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Según el IARAF, permitir deducir más rápido el costo de la inversión incrementa el valor actual del gasto computable y reduce la carga tributaria en los primeros años del proyecto.
Para ilustrarlo, el informe analiza una obra civil con una inversión de 100 unidades, una tasa de descuento del 10% anual y una vida útil de 50 años. En el esquema actual, el valor actual computable de la amortización es de 19,83. Con la aceleración —que reduce en 40% la vida útil— ese valor asciende a 31,42. Es decir, un incremento del 58,5%, lo que se traduce en menor pago inicial de Ganancias y mayor flujo de caja.
El efecto también se observa en otros activos: el valor actual neto del beneficio subiría 48% en equipos de riego y mallas antigranizo, y 41% en bienes muebles.
En paralelo, el régimen reduce de seis a tres meses el plazo para solicitar la devolución del crédito fiscal de IVA por inversiones en bienes de capital. Para el instituto, esta modificación mejora la rentabilidad al permitir recuperar antes el saldo técnico acumulado.
IVA: alivio para el agro
Dentro de las reformas impositivas se incorpora una reducción de alícuota para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego agroindustrial. El objetivo es evitar la acumulación de saldos a favor en actividades que requieren fuertes desembolsos iniciales.
Ganancias: ajuste por inflación de quebrantos y exenciones
En materia de Impuesto a las Ganancias, el informe destaca tres cambios centrales.
Primero, la actualización por IPC de los quebrantos generados a partir de 2025. Esto evita que las pérdidas acumuladas se licúen por efecto inflacionario y permite mantener su valor real al momento de compensarlas con utilidades futuras.
Segundo, la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda y para los depósitos a plazo fijo —sin distinción de moneda— desde 2026. Según los cálculos del IARAF, la medida incrementa la rentabilidad neta de ambas alternativas y reduce la carga tributaria efectiva sobre el alquiler de inmuebles.
Además, se exime el resultado por la venta de inmuebles realizada por personas físicas desde enero de 2026.
Tercero, se habilita a establecimientos de invernada y engorde a corral a optar por métodos de valuación que difieran la ganancia por tenencia hasta el momento de la venta efectiva, evitando tributar por incrementos nominales no realizados.
También se aclara que extranjeros naturalizados por inversiones relevantes no serán considerados residentes fiscales automáticamente por el solo hecho de obtener la ciudadanía.
Impuestos internos: menos tributos nacionales
El Título XXV elimina impuestos internos sobre seguros, telefonía celular y satelital, bienes suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves. De acuerdo al análisis, esta derogación debería reflejarse en menores precios finales.
Con datos del Vademécum Tributario Argentino 2025, el IARAF estima que la cantidad total de tributos en el país bajaría de 155 a 150 tras la promulgación de la ley, con una reducción de impuestos nacionales de 45 a 40. Desde 2028, cuando entren en vigencia otras derogaciones vinculadas al sector audiovisual, el total descendería a 147 tributos y los nacionales a 37, lo que implica una caída del 18% en ese nivel.