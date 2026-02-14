Volver | La Tecla Nacionales 14 de febrero de 2026 IMPACTO FISCAL

Reforma laboral: cómo cambian IVA y Ganancias tras la media sanción

Un informe del IARAF analiza el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), la amortización acelerada, la devolución más rápida del crédito fiscal y la eliminación de tributos selectivos. Aseguran que mejora la rentabilidad empresaria y reduce la cantidad de impuestos nacionales.

