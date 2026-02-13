13 de febrero de 2026
POSICIONAMIENTOS
Legisladores libertarios se plantaron y cruzaron a Kicillof por sus dichos contra la reforma laboral
Tras la media sanción en el Senado de la Nación, diputados y senadores cercanos a Javier Milei pusieron el grito en el cielo contra los cuestionamientos del Gobernador a la medida. Lo acusan de generar “desinformación y confusión en la población”.
La agenda política de las últimas semanas a nivel nacional estuvo marcada por el tratamiento de la ley de modernización laboral que tuvo su media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación, luego de un extenso tratamiento.
Durante la movilización de manifestantes contra la reforma, el gobernador bonaerense Axel Kicillof sentenció en una nota periodística que la iniciativa era “un proyecto de Martínez de Hoz”, asemejándolo con la última Dictadura Cívico Militar. Desde La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no se la dejaron pasar y realizaron un duro cuestionamiento hacia el Gobernador.
En ese sentido, los bloques de La Libertad Avanza de senadores y diputados de la Provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de Declaración para repudiar las expresiones del Gobernador en relación a la denominada “Ley de Modernización Laboral”.
En ese sentido, desde los bloques libertarios afirmaron que “estas manifestaciones generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población”.
Los libertarios argumentaron que “el mandatario provincial aseguró en varias oportunidades que la nueva reforma laboral, cuya media sanción contó con amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, era ‘un proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura’”.
“Las palabras del Gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”, explicaron los legisladores libertarios en los fundamentos de la iniciativa presentada en ambas cámaras.
“La propuesta por parte del gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”, agrega la propuesta del bloque de senadores provinciales de LLA integrado por Carlos Curestis, Luciano Olivera, Matías de Urraza, Florencia Arietto, Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo, Betina Riva, María Martínez y María Luz Bambachi.
Los legisladores también explican que los dichos de Kicillof demuestran “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.
“Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un Gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad”, completa el escrito también presentado en la Cámara Baja provincial por el bloque integrado por Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Gastón Abonjo, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Francisco Adorni, Carla Pannelli, Florencia Retamoso, Nahuel Sotelo, Oscar Liberman, Héctor Gay, Oriana Colugnatti, Sofía Pomponio, Jazmín Carrizo y Agustín Romo.