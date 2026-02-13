Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de febrero de 2026 PARITARIA INSUFICIENTE

Conflicto en puerta: la FEB anunció un paro y complica el inicio de clases

El gremio docente compartió la postura de otras bases y rechazó el aumento del 3% que propuso el gobierno de Kicillof. Determinaron un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo

