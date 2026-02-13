13 de febrero de 2026
PARITARIA INSUFICIENTE
Conflicto en puerta: la FEB anunció un paro y complica el inicio de clases
El gremio docente compartió la postura de otras bases y rechazó el aumento del 3% que propuso el gobierno de Kicillof. Determinaron un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo
Las negociaciones por paritarias comenzaron complicadas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un claro reflejo de que la situación financiera no está para nada bien. Tras la segunda oferta realizada por el gobierno de Axel Kicillof, tanto ATE, como la AJB y Federación de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Fegeppba) consideraron insuficiente la propuesta y ahora se le sumó un sector de los docentes.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), a través del congreso extraordinario, realizará una fuerte medida de fuerza tras considerar insuficiente la propuesta de la Provincia. El gremio anunció un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo, el mismo día que comenzará el ciclo lectivo 2026 en el territorio bonaerense.
“El Congreso de FEB resolvió hace instantes, otorgar facultad al Consejo Directivo para definir los pasos a seguir ante una próxima oferta y determinó 24 horas de paro”, sentenciaron desde el gremio en un comunicado.
De esta manera, uno de los gremios más grandes de la provincia de Buenos Aires anunció un cese de actividades, lo que complicará el comienzo de las clases. Esto se da luego que el consejo extraordinario le otorgó al consejo directivo del gremio para “definir los pasos a seguir ante una próxima oferta”.
Desde el inicio del 2026 las negociaciones paritarias fueron complicadas para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pese a que en enero lograron un 4.5% de aumento, hubo varias reuniones entre el Ejecutivo y los gremios para lograr esta cifra.
En esta oportunidad, la primera oferta fue de una suba del 2% en el salario, que fue rechazada rápidamente. Luego elevó la oferta en un 3%, pero la misma no logró la satisfacción de los gremios bonaerenses.
Tras confirmar el paro docente, desde el gremio que conduce Liliana Olivera sentenciaron: “Esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector” y agregó que “hoy un Maestro de Grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.
Los congresales señalaron también los constantes inconvenientes en el funcionamiento de IOMA en los distritos, que generan un malestar muy importante entre los docentes.
Olivera recordó también que “venimos reclamando desde hace meses al gobierno nacional la devolución del Fondo de Incentivo Docente, que significó una pérdida importante para los salarios de los educadores”.
Desde los gremios explicaron que el principal problema es que el 3% ofertado por la Provincia absorbe un retroactivo acordado en la primera negociación del año. Las bases piden que el aumento del 3% se aplique teniendo en cuenta lo que se cobró de bolsillo en el primer mes del año.
Días atrás, otros gremios rechazaron la propuesta del 3% y pidieron por la continuidad de las negociaciones. Desde la AJB sentenciaron: “La reanudación de la paritaria fue acordada en la última instancia de enero. En un contexto de recrudecimiento de la inflación, que continúa golpeando muy fuertemente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras judiciales, desde el gremio se reclama la urgente reanudación de la negociación para abordar una necesaria y urgente recomposición salarial”.