La Justicia fijó fecha para el juicio contra "La Toretto" por la muerte de Walter Armand

El Tribunal Oral Criminal II de La Plata determinó este viernes que el juicio oral y público contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", comenzará el 2 de noviembre de 2026. El debate se extenderá, en principio, durante tres jornadas: los días 2, 3 y 6 de noviembre.La audiencia preliminar, clave para definir el desarrollo del proceso, se llevó a cabo en los tribunales platenses con la presencia de la imputada, familiares de la víctima y las partes involucradas. En esta instancia se acordaron las pruebas a producir en el debate oral, mientras la defensa busca limitar el universo probatorio y la fiscalía junto a la querella pretenden incorporar la mayor cantidad de elementos posibles.Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual por el fallecimiento de Walter Armand, ocurrido el 12 de abril de 2024 en la esquina de 13 y 532 de La Plata.Según la investigación, el hecho se produjo en el marco de una presunta picada ilegal: cámaras de seguridad registraron cómo el vehículo conducido por Alvite, junto al de su amiga Valentina Velázquez, circulaba a gran velocidad, cruzaba semáforos en rojo y terminaba embistiendo la motocicleta en la que se desplazaba Armand.El material audiovisual de las cámaras será uno de los pilares centrales del juicio. La acusación está a cargo del fiscal Martín Chiorazzi, mientras que la defensa de Alvite es ejercida por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, quienes cuestionan aspectos de la investigación inicial.El caso, que generó gran repercusión en la ciudad, avanza ahora hacia la etapa de debate oral tras meses de instancias preparatorias. La pena en expectativa por el delito imputado oscila entre 8 y 25 años de prisión. Alvite se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria.