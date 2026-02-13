Sin avances, tensiones abiertas: un municipio suma su reclamo por una obra clave

El abandono de la obra nacional del Paso Urbano "El Cholo" está afectando la calidad de vida de los bahienses, por eso junto al @ptobahiablanca decidimos actuar.



En primer lugar, le planteamos a Vialidad Nacional la posibilidad de conveniar para que podamos intervenir la traza y… pic.twitter.com/pG1nFi1Sij