13 de febrero de 2026
AL HUESO
Sin avances, tensiones abiertas: un municipio suma su reclamo por una obra clave
El intendente de Bahía Blanca Susbielles pidió actuar sobre una traza clave en esa ciudad, además de habilitar inversión privada ante la inacción nacional, transformando la autopista inconclusa "Paso Urbano El Cholo" en un punto de disputa con el Gobierno de Milei.
La paralización total de la autopista Paso Urbano El Cholo volvió a encender las alarmas en Bahía Blanca, donde la obra —clave para la conectividad regional y el acceso al puerto— permanece detenida desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y la asunción de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Con un avance físico del 45%, el proyecto quedó frenado sin perspectivas claras de reactivación.
El intendente Federico Susbielles confirmó que el abandono del tramo está afectando de manera directa la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos, por lo que el Municipio y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca comenzaron gestiones formales ante Vialidad Nacional. La administración local pidió autorización para intervenir la traza mientras se define el futuro del proyecto.
La autopista —un corredor de 11 kilómetros que conecta las rutas 3 y 33— comenzó a gestarse en 2017 con la presentación del proyecto de licitación. La mega obra incluía una calzada elevada de cuatro carriles, colectoras, un distribuidor, 11 puentes y 9 pasarelas peatonales. En 2019 sólo se había concretado el 11% de los trabajos, pero durante la gestión de Alberto Fernández recuperó ritmo hasta alcanzar el 45% informado por Gabriel Katopodis en 2023.
Por su ubicación estratégica, se trata de una infraestructura considerada esencial para el sudoeste bonaerense: en ese punto confluyen las rutas nacionales 3, 33, 22, 35 y 252, con un flujo estimado de 20 mil vehículos diarios, muchos de ellos vinculados al movimiento del Puerto de Bahía Blanca. La falta de continuidad, advierten autoridades locales, agrava los riesgos y profundiza la congestión.
“Es momento de sumar esfuerzos y concretar el renacer que Bahía merece”, sostuvo Susbielles, quien además solicitó que el Gobierno nacional defina las condiciones para habilitar una eventual finalización de la autopista mediante inversión privada y un esquema de concesión. Mientras tanto, el proyecto sigue sin definiciones en un escenario de parálisis de la obra pública.