Tensión salarial en Buenos Aires: nadie acepta el número del Gobierno

Los gremios estatales volvieron a rechazar el 3% y exigen una recomposición acorde a la inflación. Judiciales reclamaron abrir la mesa cuanto antes y cuestionan la falta de convocatoria.

