Volver | La Tecla Nacionales 7 de febrero de 2026 GESTIÓN DIVINA

Milei quiere a las verdaderas Fuerzas del Cielo: busca que el Papa visite la Argentina

El Presidente enviará a Pablo Quirno al Vaticano para que gestione una visita de León XIV. Si se le da, sería un premio consuelo por no haber logrado que venga Francisco, el único Papa argentino.

Compartir