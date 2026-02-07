7 de febrero de 2026
GESTIÓN DIVINA
Milei quiere a las verdaderas Fuerzas del Cielo: busca que el Papa visite la Argentina
El Presidente enviará a Pablo Quirno al Vaticano para que gestione una visita de León XIV. Si se le da, sería un premio consuelo por no haber logrado que venga Francisco, el único Papa argentino.
El presidente de la Nación, Javier Milei, quiere que las verdaderas Fuerzas del Cielo visiten la Argentina. Y por eso mandará a un enviado terrenal para que gestione la recalada.
Hablamos, por supuesto, del representante de Dios en la Tierra, para la religión católica: el Papa León XIV.
El canciller argentino, Pablo Quirno, viajará la semana que viene al Vaticano con una misión: lograr que el Sumo Pontífice, el estadounidense nacido como Robert Prevost, se dé una vuelta por nuestro país cuando concrete su gira por Sudamérica, este mismo año.
Si la gestión es exitosa, servirá como premio consuelo por no haber logrado que el primer y único Papa argentino hasta ahora, Francisco (nacido como Jorge Bergoglio), haya vuelto a pisar nuestro suelo luego de su designación en 2013.
La gira sudamericana de León tendrá lugar en octubre, y entonces, posiblemente, incluiría a la Argentina en su itinerario.
Además de Quirno, el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulos, sería de la partida.