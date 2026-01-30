30 de enero de 2026
PJ BONAERENSE
Mientras siguen juntando avales, crece la expectativa por la respuesta de Kicillof
La propuesta de Máximo Kirchner le sumó un capítulo más a las discusiones por la conducción partidaria. Desde el MDF siguen juntando avales para una posible competencia, pero todo puede cambiar en el transcurso de los próximos días
Se viven tiempos de tensión y negociaciones entre las distintas tribus peronistas para definir si habrá elecciones a nivel provincial y en los 135 municipios para definir a las autoridades del Partido Justicialista. A la espera de conocer si habrá lista de unidad o competencia, una propuesta que realizó el actual presidente partidario sumó un nuevo condimento a esta historia que ya cuenta con una trama muy diversa.
Mientras el Movimiento Derecho a Futuro, espacio político que responde a Axel Kicillof, realizaba reuniones seccionales y juntaba avales para la competencia, el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, propuso en la jornada de jueves por la noche la idea de que el Gobernador sea la nueva conducción partidaria.
La idea del líder de La Cámpora surge para aflojar las tensiones internas y dejar de lado las discusiones para continuar con la unidad en el espacio. Desde el seno kicillofista aseguraron que esta idea solo trascendió por los medios, pero que no fue planteada en una mesa de discusión política.
Sin embargo, esperan que el Gobernador de una respuesta en los próximos días. Mientras tanto, una de las figuras del MDF para ser una propuesta para la presidencia es la vicegobernadora Verónica Magario. En el último encuentro con intendentes y ministros en Gobernación, algunos participantes de la reunión le confiaron a La Tecla que la opción para que sea la presidenta del PJ Bonaerense era potable.
Mientras tanto, la titular del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, manifestaba sus intenciones de que Máximo Kirchner continúe como presidente del PJ Bonaerense, y en la última reunión de la Junta Electoral partidaria se extendían los plazos para la presentación de avales. El kicillofismo continuó con esa tarea durante el día, según lo expuesto por el concejal de Lanús, Agustín Balladares.
A través de su cuenta de X, el dirigente que responde al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sentenció: “Gracias al trabajo de los compañeros y compañeras, garantizamos los avales que se necesitan de Lanús para ponerlo a disposición de lo que defina el compañero @Kicillofok. Los avales expresan el apoyo de la militancia peronista para que el Partido Justicialista sea una herramienta contundente a la hora de defender a los bonaerenses y enfrentar el vaciamiento y la entrega de Milei”.
A su vez, en varios distritos asoma la posibilidad concreta de dirimir la conducción del Partido Justicialista local en las urnas. El MDF tiene una bajada de línea clara, basada en la confección de listas locales en los 135 municipios., según lo expresado por los armadores del kicillofismo a nivel provincial.
En vísperas al recambio de autoridades en el Partido Justicialista previsto para el próximo 15 de marzo, hay varios anotados en la carrera. Además de Magario y el propio Kicillof, surgieron los nombres de los intendentes Julio Alak (La Plata) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). También está anotada la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, quien ya expresó su intención de competir si la Vicegobernadora encabezaba una lista. De ser el gobernador bonaerense, la dirigente del Movimiento Evita no participaría.