Mientras siguen juntando avales, crece la expectativa por la respuesta de Kicillof

INTERNISMO PERMANTE Andrés Sosa

Kicillof sigue con su plan tras el planteo de Máximo y surgen nombres para una lista Cerca del Gobernador aseguran que la propuesta del líder de La Cámpora para que conduzca el PJ no les llegó. “Es sólo mediático, no existió eso”, manifestaron. Las figuras que circulan para el armado de una propuesta unitaria y evitar la interna.