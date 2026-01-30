Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de enero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Tarifazo recargado: la Provincia habilita otro golpe a los bolsillos

El Gobierno bonaerense aplicó una nueva suba eléctrica retroactiva al 1° de enero y alineada con los precios mayoristas nacionales. El ajuste llega en plena caída del poder adquisitivo y con usuarios cada vez más al límite para sostener el servicio.

