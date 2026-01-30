30 de enero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Tarifazo recargado: la Provincia habilita otro golpe a los bolsillos
El Gobierno bonaerense aplicó una nueva suba eléctrica retroactiva al 1° de enero y alineada con los precios mayoristas nacionales. El ajuste llega en plena caída del poder adquisitivo y con usuarios cada vez más al límite para sostener el servicio.
El Gobierno bonaerense aprobó una nueva actualización de tarifas eléctricas para todas las distribuidoras provinciales —EDELAP, EDEA, EDEN y EDES— y para las áreas de concesión municipales, con vigencia retroactiva al 1° de enero de 2026. La medida surge tras el recálculo realizado por el OCEBA y refleja el impacto de los nuevos precios mayoristas de energía, potencia y transporte definidos por la Secretaría de Energía de la Nación. Según el Ministerio de Infraestructura, el ajuste responde a obligaciones fijadas en el Marco Regulatorio Eléctrico y en los contratos de concesión.
La resolución también incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), los sobrecostos por generación local, los agregados tarifarios y el Cargo de Transición Tarifaria. Se trata de componentes cuya revisión periódica fue habilitada en la etapa de transición tarifaria vigente desde 2021 y validada por la Legislatura provincial. Las distribuidoras, además, deberán adaptar su facturación a las modificaciones introducidas en la Ley 11.769, que amplió la base de usuarios sujetos a contribuciones específicas.
El gobierno provincial justificó el aumento en la necesidad de trasladar a las tarifas los precios mayoristas fijados a nivel nacional, incluidos los nuevos valores del MEM aprobados para el verano 2025–2026. También aclaró que el esquema de subsidios no se modifica por el momento, dado que aún no se implementó el nuevo régimen de subsidios focalizados del Decreto 943/2025 y continúa vigente la segmentación N1, N2 y N3 establecida en 2022. De este modo, se recalcularon los cuadros tarifarios con y sin subsidio para todos los segmentos residenciales, comerciales e institucionales.
La resolución incluye además nuevos valores para los usuarios generadores —tanto individuales como comunitarios— bajo el mecanismo de “pass through”, y fija actualizaciones para los fondos destinados a compensaciones tarifarias y obras financiadas por agregados tarifarios. El Ministerio sostuvo que estas revisiones responden a pedidos de los entes reguladores y del FREBA, y forman parte del proceso previo a la próxima Revisión Tarifaria Integral.
Si bien la resolución se ajusta al procedimiento legal y regulatorio, implica un incremento sensible en los costos que deberán afrontar hogares, comercios, industrias y organismos públicos. La decisión se toma en un contexto de presión inflacionaria y de fuerte deterioro en la capacidad de pago de los usuarios, lo que podría agravar la morosidad y el nivel de reclamos en un servicio ya tensionado por problemas de inversión y calidad.