Provincia activa el cronograma de pagos con aumento y retroactivos

Economía confirmó las fechas de cobro de febrero para estatales bonaerenses. Los salarios llegan con una suba del 4,5% acordada en paritarias.

El Ministerio de Economía bonaerense oficializó este miércoles el cronograma de pagos de febrero para los trabajadores estatales de la Provincia. Los haberes llegarán con el aumento del 4,5% acordado en paritarias este mes, que incluye el pago de retroactivos.

Según informó la Tesorería General de la Gobernación, el calendario comenzará este viernes 30 de enero y se extenderá hasta el viernes 6 de febrero, abarcando a docentes, personal de Salud, estatales, fuerzas de seguridad, trabajadores judiciales y empleados de distintos organismos provinciales.

De esta manera, quedaron definidas las fechas de cobro para la Policía Bonaerense, el Servicio Penitenciario, la administración central y descentralizada, y el sistema educativo, entre otros sectores clave del Estado provincial.

Cronograma de pagos

Viernes 30 de enero
Dirección de Vialidad; OCEBA; Instituto de la Vivienda.

Lunes 2 de febrero
Ministerio de Seguridad; Servicio Penitenciario Bonaerense; Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Patronato de Liberados; Instituto Provincial de Loterías y Casinos; Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Martes 3 de febrero
Ministerio de Salud; Caja de Policía.

Miércoles 4 de febrero
Fiscalía de Estado; Junta Electoral; Tribunal de Cuentas; Asesoría General de Gobierno; Secretaría General; Coordinación General Unidad Gobernador; Ministerio de las Mujeres y Diversidad; Ministerio de Economía; Contaduría General; Tesorería General; Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Fondo Provincial de Puertos; Ministerio de Desarrollo Agrario; Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; Consejo de la Magistratura; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Gobierno; Ministerio de Trabajo; Defensoría del Pueblo; Ministerio de Comunicación Pública; ARBA; Autoridad del Agua; CIC; Comisión por la Memoria; COMIREC; CORFO; Astilleros Río Santiago; OPISU.

Jueves 5 de febrero
Poder Judicial.

Viernes 6 de febrero
Dirección General de Cultura y Educación (DiPrEGeP).

