Mar del Plata: el avance del sector privado y la defensa de la playa pública

Con la temporada a pleno, reaparece la discusión por el avance de los concesionarios privados sobre la costa y la falta de controles efectivos del Estado municipal. La sudestada del lunes expuso un problema estructural: balnearios que ocupan cada vez más espacio y reducen el sector público en plena temporada.

