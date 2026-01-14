14 de enero de 2026
JUNTO AL MAR
Ante el núcleo duro kicillofista, Magario clamó por las re re de los intendentes
En Villa Gesell, la vicegobernadora insistió con la idea de los jefes comunales del peronismo en una reunión con referentes del Movimiento Derecho al Futuro. Hicieron un repaso del cronograma dispuesto para la renovación de autoridades del PJ. Kicillof apoyó, aunque apuesta por un acuerdo con La Cámpora y otros sectores del cristinismo.
En lo que algunos interpretan como el primer paso hacia la definitiva nacionalización de la campaña de Axel Kicillof hacia su proyección nacional, el Gobernador bonaerense llevó adelante hoy una intensa actividad en Villa Gesell, primera parada del axelismo en esta temporada de verano.
A última hora de la tarde, Kicillof mantuvo un cónclave con el núcleo duro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), integrado por ministros de su gabinete, legisladores y decenas de intendentes, con quienes debatió sobre la realidad nacional y provincial, con la mira puesta, claro está, en la elección de autoridades del PJ bonaerense, prevista para el 15 de marzo.
Según pudo conocer La Tecla.info, la vicegobernadora Verónica Magario llevó la voz cantante, realizando un repaso del cronograma dispuesto para la renovación de autoridades del PJ provincial, recordando que el próximo 22 se oficializará el padrón. Además, remarcó que el 8 de marzo es la fecha señalada para la presentación de listas, en caso de que no se arribe a un acuerdo con La Cámpora y otros sectores del partido.
La Junta Electoral partidaria resolvió avanzar con el cronograma mientras aguarda definiciones de la Justicia Federal. En el acta del último encuentro se dejó constancia del pedido de un padrón actualizado que incluya afiliaciones presentadas hasta fines de diciembre, respetando los plazos establecidos por la Carta Orgánica.
Mientras tanto, el diálogo político entre los sectores que responden a Máximo Kirchner y Axel Kicillof permanece interrumpido. El foco inmediato está puesto en la presentación de candidaturas, prevista para febrero, en un contexto donde la disputa por la conducción del PJ se entrelaza con la proyección presidencial del mandatario bonaerense.
Como informó La Tecla.info, el mandatario provincial encabezó esta mañana una reunión con sectores productivos, mientras que por la tarde lideró la primera Conferencia de Verano, donde se dieron los primeros números de la temporada de verano y se hicieron fuertes críticas al gobierno nacional por los recursos apropiados que son de la Provincia.