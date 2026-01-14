Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2026 JUNTO AL MAR

Ante el núcleo duro kicillofista, Magario clamó por las re re de los intendentes

En Villa Gesell, la vicegobernadora insistió con la idea de los jefes comunales del peronismo en una reunión con referentes del Movimiento Derecho al Futuro. Hicieron un repaso del cronograma dispuesto para la renovación de autoridades del PJ. Kicillof apoyó, aunque apuesta por un acuerdo con La Cámpora y otros sectores del cristinismo.

