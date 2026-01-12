Volver | La Tecla Nacionales 12 de enero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

El brigadista que combatió el fuego en Chubut y pelea por su vida

Manuel Hidalgo, un vecino de Lago Puelo, se sumó como brigadista a los trabajos para combatir el fuego en la zona de El Hoyo y Epuyén, y sufrió quemaduras graves en el 20 por ciento del cuerpo. Está en terapia intensiva en el hospital de Bariloche

