12 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA
El brigadista que combatió el fuego en Chubut y pelea por su vida
Manuel Hidalgo, un vecino de Lago Puelo, se sumó como brigadista a los trabajos para combatir el fuego en la zona de El Hoyo y Epuyén, y sufrió quemaduras graves en el 20 por ciento del cuerpo. Está en terapia intensiva en el hospital de Bariloche
Manuel Hidalgo es un vecino de Lago Puelo, Chubut, que se sumó como brigadista a los trabajos para combatir el fuego en la zona de El Hoyo y Epuyén. En ese marco, sufrió quemaduras graves en el 20 por ciento del cuerpo, por lo que debió ser asistido el sábado a la tarde.
Primero, estuvo en el Hospital de El Bolsón y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital de San Carlos de Bariloche, donde permanece internado en terapia intensiva.
De acuerdo a lo informado por familiares y allegados, Hidalgo presenta quemaduras en alrededor del 20 por ciento de su cuerpo y además tiene comprometidas las vías respiratorias, lo que agrava su cuadro y exige cuidados intensivos.
El brigadista habría quedado atrapado por el fuego mientras trabajaba en uno de los sectores más castigados por el avance de las llamas en la Comarca Andina, en un contexto de viento cambiante y alta peligrosidad para los equipos de emergencia.
Durante el fin de semana, circuló un pedido de solidaridad para acompañar a Manuel y a su familia, que debió trasladarse de urgencia a Bariloche para permanecer junto a él. Ahora, la familia informó que gracias a la inmensa respuesta de la comunidad, se logró reunir el dinero necesario, por lo que ya no es necesario realizar más transferencias ni donaciones.
Manuel continúa internado en terapia intensiva en Bariloche en estado delicado.