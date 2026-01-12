Mapa de “peligrosidad hídrica” en el Conurbano: cuáles son las zonas inundables

Lade la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente el Mapa de Peligrosidad Hídrica de la cuenca que integran los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo. El territorio abarca áreas de los municipios deLa medida fue establecida mediante la, publicada el 30 de diciembre de 2025. La aprobación del mapa se enmarca en lo previsto por el artículo 6° de la Ley 12.257 —el Código de Aguas— que obliga al Estado provincial a confeccionar cartas de riesgo hídrico para identificar zonas susceptibles a inundaciones y sus niveles de peligrosidad.Elen la provincia. En tanto, establece como política pública la necesidad de preservar el recurso, proteger el dominio público, regular usos y aprovechamientos y prevenir impactos y daños asociados al agua.En esa línea, el artículo 6° ordena a la ADA laen base a criterios geomorfológicos, hidrológicos y planialtimétricos.Estos instrumentos permiten:, clasificar niveles de peligrosidad, orientar políticas de ordenamiento territorial, restringir usos del suelo en áreas críticas y planificar respuestas ante eventos hidrológicos extremos.Según la resolución, elfue elaborado por el equipo técnico de la Dirección de Planeamiento Hídrico, que sumó estudios propios y antecedentes hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos. Además, uso datos topográficos actualizados, análisis de uso del suelo, regímenes de precipitación y escurrimiento, proyecciones de escenarios de cambio climático y metodologías científicamente aceptadas. También participaron especialistas externos, lo que permitió robustecer las conclusiones técnicas.A partir de tormentas críticas o “eventos de diseño”,, entre otras metodologías aceptadas en el campo hidrológico. La cuenca analizada atraviesa sectores densamente urbanizados del sur del conurbano bonaerense, donde históricamente se registran problemas de anegamientos y desbordes.Con la aprobación del instrumento, la ADA dispuso que los municipios de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brownsobre uso del suelo.Esto implica que, lo cual puede traducirse en prohibición de nuevas obras en zonas críticas, condicionamientos para subdivisiones y loteos, exigencias técnicas para construcciones, y limitaciones al otorgamiento de factibilidades hidráulicas.La resolución establece expresamente que. También aclara que no podrá otorgarse factibilidad hidráulica para construir en zonas críticas sin cumplir las condiciones del Código de Aguas.De esta forma,para organismos provinciales, municipios, desarrolladores urbanos, áreas de infraestructura, y organismos de planificación territorial.El considerando de, fundamental para el desarrollo económico y social, y que puede generar beneficios y perjuicios simultáneamente. Por esa razón, el Código de Aguas regula no sólo el uso, el goce, y el aprovechamiento del agua, sino también su preservación y mejoramiento, buscando reducir impactos sobre las personas, sus bienes, sus derechos, y el ambiente.La norma también instruye a la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta a publicar el mapa en el geoportal oficial de ADA, y brindarEl instrumento fue analizado por la Dirección de Asuntos Legales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y fue comunicado a siete ministerios provinciales, al Instituto de la Vivienda y a los municipios involucrados. La resolución fue firmada por el presidente de ADA,, el vicepresidente Martin Reibel Maier, y los vocales Maximo Lanzetta y Juan Deina.En el 2024, el Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.486 que crea el. El objetivo de la entidad es conseguir financiamiento para obras para evitar inundaciones en los municipios de Presidente Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda.