Mapa de “peligrosidad hídrica” en el Conurbano: cuáles son las zonas inundables

La Autoridad del Agua (ADA)
de la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente el Mapa de Peligrosidad Hídrica de la cuenca que integran los arroyos San Francisco, Las Piedras, Sarandí y Santo Domingo. El territorio abarca áreas de los municipios de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown
.
La medida fue establecida mediante la Resolución de Firma Conjunta Nº 1979-ADA-2025
, publicada el 30 de diciembre de 2025. La aprobación del mapa se enmarca en lo previsto por el artículo 6° de la Ley 12.257 —el Código de Aguas— que obliga al Estado provincial a confeccionar cartas de riesgo hídrico para identificar zonas susceptibles a inundaciones y sus niveles de peligrosidad.
El Código de Aguas define el marco legal para la protección, conservación y manejo del recurso hídrico
en la provincia. En tanto, establece como política pública la necesidad de preservar el recurso, proteger el dominio público, regular usos y aprovechamientos y prevenir impactos y daños asociados al agua.
En esa línea, el artículo 6° ordena a la ADA la elaboración de mapas que determinen áreas con exposición a anegamientos
en base a criterios geomorfológicos, hidrológicos y planialtimétricos.
Estos instrumentos permiten: identificar zonas inundables
, clasificar niveles de peligrosidad, orientar políticas de ordenamiento territorial, restringir usos del suelo en áreas críticas y planificar respuestas ante eventos hidrológicos extremos.
Según la resolución, el Mapa de Peligrosidad Hídrica
fue elaborado por el equipo técnico de la Dirección de Planeamiento Hídrico, que sumó estudios propios y antecedentes hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos. Además, uso datos topográficos actualizados, análisis de uso del suelo, regímenes de precipitación y escurrimiento, proyecciones de escenarios de cambio climático y metodologías científicamente aceptadas. También participaron especialistas externos, lo que permitió robustecer las conclusiones técnicas.
A partir de tormentas críticas o “eventos de diseño”, los estudios delimitaron áreas con diferentes niveles de exposición al agua, considerando recurrencias posibles de 10, 25, 50, 100 y 200 años
, entre otras metodologías aceptadas en el campo hidrológico. La cuenca analizada atraviesa sectores densamente urbanizados del sur del conurbano bonaerense, donde históricamente se registran problemas de anegamientos y desbordes.
Con la aprobación del instrumento, la ADA dispuso que los municipios de Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown deberán incorporar los datos del mapa dentro de sus Códigos de Ordenamiento Territorial, Códigos de Edificación y normativa local
sobre uso del suelo.
Esto implica que cada municipio deberá fijar restricciones urbanísticas según el nivel de riesgo hídrico
, lo cual puede traducirse en prohibición de nuevas obras en zonas críticas, condicionamientos para subdivisiones y loteos, exigencias técnicas para construcciones, y limitaciones al otorgamiento de factibilidades hidráulicas.
La resolución establece expresamente que no podrán crearse obstáculos (como obras o plantaciones) dentro de las áreas de peligrosidad sin autorización previa de la Autoridad del Agua
. También aclara que no podrá otorgarse factibilidad hidráulica para construir en zonas críticas sin cumplir las condiciones del Código de Aguas.
De esta forma, el mapa se vuelve un instrumento vinculante
para organismos provinciales, municipios, desarrolladores urbanos, áreas de infraestructura, y organismos de planificación territorial.
El considerando de la resolución subraya que el agua es un recurso escaso
, fundamental para el desarrollo económico y social, y que puede generar beneficios y perjuicios simultáneamente. Por esa razón, el Código de Aguas regula no sólo el uso, el goce, y el aprovechamiento del agua, sino también su preservación y mejoramiento, buscando reducir impactos sobre las personas, sus bienes, sus derechos, y el ambiente.
La norma también instruye a la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta a publicar el mapa en el geoportal oficial de ADA, y brindar asistencia técnica a los municipios para su implementación
.
El instrumento fue analizado por la Dirección de Asuntos Legales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y fue comunicado a siete ministerios provinciales, al Instituto de la Vivienda y a los municipios involucrados. La resolución fue firmada por el presidente de ADA, Damián Costamagna
, el vicepresidente Martin Reibel Maier, y los vocales Maximo Lanzetta y Juan Deina.
En el 2024, el Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.486 que crea el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras
. El objetivo de la entidad es conseguir financiamiento para obras para evitar inundaciones en los municipios de Presidente Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda.
El proyecto fue presentado por el ex intendente de Almirante Brown y ahora diputado provincial, Mariano Cascallares. El 24 de abril de ese año la Legislatura lo convirtió ley y contó con apoyo de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, además del bloque libertario “dialoguista”.
En septiembre de 2025, Mayra Mendoza, actual legisladora bonaerense, se reunió con el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, con el presidente del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, Máximo Lanzetta, y la representante de la Dirección Técnica de Proyectos con Financiamiento Internacional, Yamila López, para evaluar los la situación y diagramar las obras y acciones.