12 de enero de 2026
"PASó MUCHO TIEMPO"
Chiqui Tapia bajo la lupa: denuncian que la AFA no entregó $108 millones a un hospital de un partido solidario
La cooperadora del Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca denunció públicamente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, no entregó la totalidad del dinero recaudado en un partido solidario realizado en marzo de 2025 para asistir a los damnificados por las inundaciones en la ciudad.
Según detalló María del Carmen Martí, presidenta de la cooperadora, el faltante asciende a 108 millones de pesos. El reclamo corresponde al encuentro benéfico disputado el 22 de marzo de 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde jugaron la Selección argentina mayor y el combinado Sub 20.
De acuerdo a lo informado en su momento, la recaudación total del evento habría sido de 701 millones de pesos. Sin embargo, la cooperadora aseguró haber recibido solo 593 millones. “No sabemos qué pasó con la diferencia. Una cooperadora tiene que tener sus cuentas bien documentadas”, afirmó Martí en declaraciones radiales.
La dirigente explicó que realizaron llamados y presentaciones administrativas ante la AFA para obtener una explicación formal, pero hasta el momento no hubo respuestas concretas. “Nos dicen que se van a ocupar, pero pasó mucho tiempo y nadie aclaró nada”, sostuvo.
Martí remarcó que el objetivo del reclamo no es judicializar el conflicto, sino dejar constancia administrativa de lo ocurrido. “No vamos a ir a la Justicia. Valoramos el gesto de los futbolistas, que donaron su participación, pero necesitamos que las cuentas estén claras”, señaló.
Uno de los puntos centrales del reclamo es que el partido solidario se organizó sin costos operativos. Según la cooperadora, ninguno de los servicios involucrados —incluidas fuerzas de seguridad y personal afectado— cobró por su trabajo, lo que refuerza el interrogante sobre el destino del dinero faltante.
En ese marco, Martí subrayó que la responsabilidad no recae ni sobre el hospital ni sobre la cooperadora, sino exclusivamente sobre la AFA. “Todo era para el hospital. Por eso queremos saber qué pasó con esos 108 millones”, insistió.
La falta de explicaciones por parte de la conducción que encabeza Chiqui Tapia empieza a generar ruido en la comunidad bahiense. “Es simple: que la AFA diga qué pasó con ese dinero y lo deje asentado por escrito”, concluyó la presidenta de la cooperadora.