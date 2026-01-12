Volver | La Tecla Municipios 12 de enero de 2026 "PASó MUCHO TIEMPO"

Chiqui Tapia bajo la lupa: denuncian que la AFA no entregó $108 millones a un hospital de un partido solidario

La cooperadora del Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca denunció públicamente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, no entregó la totalidad del dinero recaudado en un partido solidario realizado en marzo de 2025 para asistir a los damnificados por las inundaciones en la ciudad.

Compartir