12 de enero de 2026
BLOQUEO SANITARIO
Alarma por Hantavirus: una nena murió en General Belgrano y ya es el cuarto caso fatal en la Provincia
La muerte de una nena de 10 años por Hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano volvió a encender las alarmas sanitarias en la provincia de Buenos Aires. El caso, que generó una profunda conmoción en la comunidad, se convirtió en el cuarto fallecimiento registrado en las últimas semanas.
La víctima fue identificada como Mía Celeste Rodríguez y el deceso se produjo el pasado 8 de enero, según confirmó oficialmente el municipio. El diagnóstico fue validado en articulación con las autoridades sanitarias provinciales y quedó asentado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Mía residía en el paraje rural Chas, una zona donde el Municipio de General Belgrano activó un operativo de bloqueo sanitario. Las tareas incluyen desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios.
A través de un comunicado difundido el 9 de enero, las autoridades locales expresaron su acompañamiento a la familia y aseguraron que el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes”. Desde la Secretaría de Salud señalaron que se activaron todas las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco.
En el mismo mensaje, el municipio buscó llevar tranquilidad a la población al recordar que el Hantavirus no se transmite por el contacto social cotidiano. La principal vía de contagio es la inhalación de partículas contaminadas con heces, orina o saliva de roedores infectados.
Sin embargo, el caso también generó cuestionamientos por parte de vecinos de la zona rural. Según relataron, la niña habría recibido inicialmente indicaciones de tratamiento con ibuprofeno en el hospital municipal, pese a que su cuadro se agravaba con el paso de los días.
Además, señalaron que el traslado a La Plata fue gestionado por la familia a partir de recomendaciones médicas, y no mediante una derivación formal del sistema de salud local, lo que abrió interrogantes sobre la atención inicial.
La muerte de Mía se suma a otros tres fallecimientos recientes en la provincia. A comienzos de enero murió un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles y días después se confirmó el deceso de un hombre de 59 años en Chacabuco. En un contexto de aumento sostenido de casos y alta letalidad, el Hantavirus vuelve a instalarse como una preocupación sanitaria de primer orden en territorio bonaerense.