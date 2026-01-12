Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de enero de 2026 BLOQUEO SANITARIO

Alarma por Hantavirus: una nena murió en General Belgrano y ya es el cuarto caso fatal en la Provincia

La muerte de una nena de 10 años por Hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano volvió a encender las alarmas sanitarias en la provincia de Buenos Aires. El caso, que generó una profunda conmoción en la comunidad, se convirtió en el cuarto fallecimiento registrado en las últimas semanas.

Compartir