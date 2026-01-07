Apps
DESCONTENTO

Estalló la polémica por el CUD: un intendente radical se queja de que le quitaron fondos

En este distrito del interior bonaerense se quejan de la merma continuada en el índice asignado para los fondos coparticipables: este año perderán casi el equivalente a un mes de sueldos para los empleados municipales, afirma la comuna.

Ni bien el gobierno bonaerense dio a conocer los nuevos valores del Coeficiente Único de Distribución (CUD) para los 135 municipios bonaerenses, un intendente puso el grito en el cielo.

Se trata del radical Carlos Santoro, alcalde de General Madariaga, uno de los distritos cuyo índice bajó el 5% con respecto al del año pasado, es decir, sufrió la máxima merma posible.

Santoro no hizo declaraciones al respecto pero la Municipalidad que comanda publicó un comunicado en el que deplora el cambio, contabilizando el perjuicio en más de 800 millones de pesos en el año, “casi una masa salarial de un mes”.

“SI observamos los últimos diez años, este código ha bajado para nuestra ciudad en un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado $4.000.000.000 (cuatro mil millones de pesos), es decir, los sueldos de cuatro meses de todos los empleados municipales”, destaca la comuna en su publicación.

“Vale recordar la importancia que tiene esto para las arcas municipales, ya que más del 60% de nuestros recursos están compuestos por las transferencias que provienen de la Provincia de Buenos Aires por los impuestos nacionales (como el IVA o Ganancias) y los impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario) que recaudan todos los meses”, destaca el municipio, que, aunque observa que es poco probable que se pueda modificar el CUD a lo largo del año, advierte que “se continuará con las gestiones ante el Ministerio de Economía como se vienen realizando en los años anteriores”.

Entre las razones para la baja, la Municipalidad aventuró una ponderación errónea de la cantidad de gente que vive en el distrito.

“Información vinculada con la población de nuestra ciudad, que de acuerdo al último censo es de 22.624 habitantes (sólo el padrón electoral, que deja afuera a toda la población menor a 16 años, es de más de 20.700) claramente muy por debajo de la realidad, lo que impacta en recibir menos recursos para toda nuestra comunidad”, apunta el municipio en su comunicado.
 

