Buenos Aires 7 de enero de 2026

Estalló la polémica por el CUD: un intendente radical se queja de que le quitaron fondos

En este distrito del interior bonaerense se quejan de la merma continuada en el índice asignado para los fondos coparticipables: este año perderán casi el equivalente a un mes de sueldos para los empleados municipales, afirma la comuna.

