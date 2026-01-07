Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de enero de 2026 PEDIDO DE INFORME

Incendio en el hogar de Olavarría: el PRO le pide explicaciones a Wesner y Kicillof

Luego del terrible incendio donde fallecieron dos personas y más de veinte resultaron heridas, el diputado Martín Endere y los concejales del PRO y Juntos en Olavarría manifestaron su dolor ante la situación y pidieron que tanto la Provincia como el municipio se expresen ante lo sucedido.

